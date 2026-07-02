Pastore ilusionó a los hinchas del Real Madrid con Enzo Fernández: confirmó que busca salir del Chelsea

El represente de Enzo Fernández, tajante sobre los deseos del volante de Argentina. También hubo palabras sobre un futuro en Real Madrid.

Alarmas prendidas en Chelsea. Javier Pastore, agente de Enzo Fernández, prendió el ventilador alrededor del futuro del volante y dejó en claro que desde su entorno ya se trabaja para abandonar la capital inglesa. Un mensaje claro en tiempos donde tanto se le relaciona con Real Madrid. El representante también respondió a esto.

“Hoy el jugador está tranquilamente pensando en la Selección, está jugando un Mundial, está muy cerca de pasar a los octavos de final… Él está pensando sólo en eso y nosotros viendo posibilidades para salir del Chelsea, pero no hay nada firme ni confirmado en ningún club”, palabras de Javier Pastore en charla con MARCA en Estados Unidos. Se encuentra ahí siguiendo la actualidad de la Selección Argentina.

El flaco explicó la conexión del volante con la capital de España. Los viajes de los últimos meses, más claros que nunca: “Tiene muchos amigos en Madrid y es muy amigo de Julián Alvarez, y al final todo el tiempo que pueden pasar juntos están juntos allá. Y yo también estoy en Madrid viviendo. Todas las veces que viajó, viajó para verme a mí y para arreglar cosas de trabajo, pero aparte: ¿A quién no le gusta Madrid? Yo que no jugué en Madrid… hasta vivo ahí”.

Enzo y Real Madrid, carne de rumores en toda Europa: GETTY

Enzo tiene contrato hasta el 2031 en Londres. Una ecuación que solo hará posible su salida mediante un traspaso costoso. Los Blues, no olvidemos, pagaron más de 120 millones de euros al Benfica por sus servicios a finales del 2022. La llegada de Xabi Alonso, tras una temporada donde no se logró la clasificación a torneos de la UEFA, de momento no evita que el argentino vea con buenos ojos una salida de la entidad.

Las informaciones apuntan a un destino que pueda unir a Real Madrid y Enzo. Desde prensa como MARCA o Diario AS afirman que José Mourinho pretende la llegada de un nuevo centrocampista a las filas del equipo blanco. Todo ello para un rol de creador golpeado en el club tras las marchas de Luka Modric o Toni Kroos. Ahora mismo y pese a las palabras de Pastore, el nombre de Fernández nunca ha salido de los pronósticos.

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Camavinga, vital para Enzo Fernández

Por España firman que Real Madrid no comprará más hasta que haya ventas. Los fichajes de Marc Cucurella, Konaté, Bernardo Silva o Denzel Dumfries han vaciado unas arcas que necesitan dinero fresco antes de cumplir con los pedidos de Mourinho. Eduardo Camavinga ha sido ofrecido al Manchester City para desbloquear todo.

Mastantuono, otro tema de estado en Real Madrid

Mourinho lo evaluará en pretemporada. Como hemos dicho en BOLAVIP desde hace semanas, por el Real Madrid se le quiere ceder para que gane minutos. Solo si The Special One pide que se quede, o que justamente la voluntad de Mastantuono sea esa, el jugador apunta a tener nuevo destino en un acuerdo que no incluirá una cláusula de compra.

Datos claves

Javier Pastore confirmó que busca opciones para que el mediocampista Enzo Fernández abandone el Chelsea.

confirmó que busca opciones para que el mediocampista Enzo Fernández abandone el Chelsea. Enzo Fernández se encuentra disputando el Mundial con Argentina mientras se le vincula al Real Madrid.

se encuentra disputando el Mundial con Argentina mientras se le vincula al Real Madrid. José Mourinho pretende un nuevo centrocampista creador para el conjunto blanco tras las bajas correspondientes.