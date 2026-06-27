Por qué no juegan Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026

Las tres fijas de la mitad de la cancha de la Albiceleste esperan su oportunidad en el banco. El motivo.

La Selección Argentina cierra el grupo J sin presiones, pero con el objetivo de seguir ganando para llegar con buen semblante a los 16avos. de final del Mudial 2026. Lionel Scaloni confirmó la alienación y decidió prescindir de los servicios de futbolistas como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul.

Los tres campeones del mundo, habitualmente titulares en la alineación de la Albiceleste, esta vez figuran en el banco de suplentes, junto con otros pilares destacados de los sudamericanos. La buena noticia es que las ausencias no se deben a cuestiones físicas.

De Paul, Enzo y Mac Allister se pierden el partido porque Lionel Scaloni decidió rotar y darle rodaje a varios suplentes. Es por eso que apostó por una mitad de cancha conformada por Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, que acumulan escasos minutos entre los tres en la competencia.

Es por este mismo motivo que jugadores como Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Lionel Messi y Thiago Almada tampoco son de la partida. De los titulares habituales, solo dicen presente Emiliano Martínez y Lautaro Martínez.

La formación de Argentina

Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.