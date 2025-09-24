Tras quedar 11° en el Balón de Oro, Pedri recibió el elogio más importante de su carrera: “Xavi e Iniesta en un solo jugador”

La decisión más cuestionada de todo el Balón de Oro no fue la elección de Ousmane Dembélé como ganador por sobre Lamine Yamal, ni el lugar de Mo Salah entre los cuatro mejores y ni siquiera fue el quinto puesto de Raphinha. El lunes nadie podía entender cómo Pedri había quedado fuera del Top Ten y ubicado en el puesto 11 cuando muchos incluso lo veían como candidato.

Y entre esos muchos que tenían a Pedri como su candidato está ni más ni menos que Paul Scholes, el histórico futbolista del Manchester United que ganó once Premier League en su paso por los Red Devils. En el podcast que suele comandar, titulado The Good, The Bad & The Football, el colorado se deshizo en elogios para con el mediocampista del Barcelona.

Para Paul Scholes, Pedri es el mejor. (Getty)

“Mi número uno es Pedri“, inició Scholes en su editorial. “El otro día lo dije y la gente en Instagram me preguntaba dónde estuve estos últimos tres años sin haberlo visto”, continuó el ex futbolista inglés. “Entonces lo miré jugar la otra noche [vs. Newcastle por Champions League] y pensé: ‘Wow, es como Xavi e Iniesta en uno’ Puede superar a su marcador, y no hablo de sus piernas, sino de su inteligencia como futbolista, la forma en la que sale de situaciones complicadas con un pequeño toque o un movimiento de su hombro“, detalló.

“Tiene una técnica brillante, pero lo mejor que le vi fue cuando Newcastle se puso 1-2, faltando ocho minutos y yo pensaba que se iba a poner interesante. Él tuvo la pelota siete de esos minutos. Simplemente tomó control completo del juego y pensé ‘Es brillante’“, concluyó Scholes.

Pedri se adueñó del partido en los últimos minutos clave vs. Newcastle. (Getty)

Publicidad

Publicidad

Los números de Pedri en la 2024/25

Puede que a nivel números, la temporada de Pedri no haya sido tan impactante, con 20 G/A en 71 partidos disputados en la temporada, pero fue una campaña en la que se consagró campeón de LALIGA, Copa del Rey y Supercopa de España con Barcelona, llegó a semifinales de Champions y en la que con España llegó a la final de la Nations League, siendo el comandante futbolístico de ambos equipos.

Y es que el impacto de Pedri en el campo va más allá de los números; con apenas 22 años, en esta última temporada Pedri ha conseguido recuperar el nivel que mostró en sus primeros momentos con el Barcelona, ese que tal vez se había visto disminuido a raíz de lesiones musculares durante el 2023 y el esguince de rodilla que sufrió en la última Eurocopa.