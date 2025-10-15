Tras la salida de Garnacho, Paul Scholes destrozó al Manchester United por su mercado de pases: “Siento pena por ellos”

Rúben Amorim inició su primera temporada completa al mando del Manchester United. Tras haber llegado en noviembre pasado al club, y realizado algunos fichajes en enero, este último mercado fue 100% enfocado en armar un equipo donde todas las piezas sean de su agrado, y con ello, varios futbolistas que parecían importantes, dejaron el club.

Garnacho, Hojlund y Rashford fueron algunos de los sacrificados en esta última ventana de transferencias, una decisión que a Paul Scholes, una leyenda del club con todas las letras, no entendió en absoluto y así lo hizo saber: “Nosotros, de jóvenes, no jugábamos todos los partidos y no teníamos tanta presión sobre nosotros“, destacó en el podcast The Good, The Bad, The Football.

Scholes criticó la forma de manejarse del Manchester United. (Getty)

Las palabras de Scholes indican que había otras soluciones o formas de proceder en lugar de dejar ir a los futbolistas que parecían destinados a liderar al club por los próximos años, y lo ejemplificó con la salida de Rasmus Hojlund para que llegue Benjamin Sesko, y una comparación con Ole Gunnar Solskjaer, más de dos décadas atrás.

“Miras a Rasmus Hojlund, un chico de 22 años, que llegó al club con 20. Era el único centrodelantero del Manchester United y todo dependía de él. Se le puso un nivel de presión incapaz de soportar“, explicó Scholes. “Debería entrar y salir del equipo, debería haber tres o cuatro delanteros centro allí. Y este verano ¿Qué hacen? Lo dejan ir y compran otro, muy similar, de exactamente la misma edad. Empezó bien, y parece que mejorará, pero ¿Dónde está el sentido común?”, continuó el exfutbolista inglés.

Para Scholes, se puso demasiada presión en jugadores muy jóvenes, sin referentes a su lado. (Getty)

“Es como si a Ole [Solskjaer], cuando llegó con nosotros con 22, hubiera sido el único centrodelantero y le hubiera tocado jugar cada fin de semana ¡Lo hubiera matado! Pero nos hubiera sucedido a cualquiera. Tiene que haber un grupo de chicos, pero no necesariamente tienen que jugar todos los partidos y tener toda la presión sobre sus hombros“, aseguró.

“Estábamos rodeados de jugadores increíbles y era fácil jugar, porque sabías que tenías que jugar para un 6 y aun así te ibas a llevar la victoria, por todos los jugadores alrededor tuyo”, recordó Scholes sobre sus primeros años en el Manchester United. “No tienen eso ahora, siento pena por ellos [los jugadores jóvenes]”, completó de forma tajante.