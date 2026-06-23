Escándalo por Julián Álvarez en pleno Mundial: Atlético de Madrid denunciará a Barcelona ante la FIFA

Las declaraciones del argentino destaparon la olla en España y el Colchonero se defiende para no perder a su estrella.

Mientras el planeta está atento al desarrollo del Mundial 2026, del otro lado del Océano Atlántico se desató un verdadero escándalo alrededor de Julián Álvarez. Atlético de Madrid anunció que denunciará a Barcelona ante la FIFA tras las recientes declaraciones del argentino.

El lunes, tras la victoria de Argentina ante Austria, la Araña intentó destrabar en zona mixta su salida del Colchonero rumbo al equipo catalán en este mercado de pases: “Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”.

Desde Atlético de Madrid fijaron rápidamente su postura en los medios españoles: no venden a Julián Álvarez en este mercado de pases y, si se va, deberá ser por la cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Pero la situación escaló este martes.

A través de la Agencia EFE, Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atleti, el club madrileño denunciará a Barcelona ante la FIFA por negociar con el futbolista, que tiene contrato vigente hasta 2030 con Atlético de Madrid.

“El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que en realidad están mostrando al mundo es una forma de actuar que les define”, fue tajante Gil Marín sobre la situación en el mercado.

Argentina se prepara para enfrentar a Jordania. (Foto: Getty)

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Y disparó: “No es la primera vez que el Barcelona actúa así y el mundo del fútbol es perfectamente consciente. El año pasado hicieron algo muy parecido a Nico Williams y al Athletic Club. Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido”.

La postura de Gil Marín sobre las declaraciones de Julián Álvarez

“Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y de la selección argentina, no de Julián. Julián tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños”, declaró el consejero delegado de Atlético de Madrid sobre las palabras del delantero de la Selección Argentina.

Y completó: “Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros: el Atleti no quiere transferir sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros”.

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