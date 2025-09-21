Es tendencia:
¡Por algo no lo llamó Scaloni! Se decidió por México y ya es el que más ocasiones claras falló de su liga

Santiago Giménez no suma goles en 5 partidos disputados en la temporada con el AC Milan.

Por Germán Carrara

Santiago Giménez lidera la tabla de los jugadores que más ocasiones claras desaprovecharon en las primeras 4 fechas de la Serie A.
Cuando Fernando Batista se desempeñaba como entrenador de la Selección Argentina Sub 23 y Sub 20 pensó en Santiago Giménez, quien por ese entonces vestía la camiseta del Cruz Azul, para conformar el plantel con el que la Albiceleste compitió en los Juegos Olímpico de Tokio 2020 (que se disputaron en 2021 a causa del Covid-19).

No obstante, de acuerdo al Bocha, el hijo de Christian Giménez (exdelantero de Boca e Independiente, entre otros) respondió que su intención era representar al combinado mexicano, puesto que desde los cuatro años vivió en el país norteamericano (desde que su padre fue transferido al Veracruz) y que, por eso, no sentía ningún tipo de arraigo con la tierra de su progenitor.

Sin embargo, la Selección Argentina pudo volver a ser una alternativa, en este caso la mayor, hasta 2022, antes de que Santiago Giménez cumpliera el piso de 3 encuentros con México (el mínimo impuesto por la FIFA en el reglamento para que un equipo nacional blinde a un futbolista con doble nacionalidad).

De igual modo, nunca pareció estar en los planes de Lionel Scaloni, que siempre se inclinó por otros atacantes -con mejores estadísticas, por cierto- como Lautaro Martínez, Julián Alvarez, Giovanni Simeone, Paulo Dybala y, más acá en el tiempo, Valentín Castellanos, Santiago Castro y José Manuel López.

La tabla de los jugadores que más ocasiones claras fallaron frente al arco en el inicio de la Serie A.

Y evidentemente el olfato del estratega del Campeón del Mundo no falla, porque el delantero del Tri apenas suma 6 goles en 44 partidos. Y no solo eso, en el AC Milan todavía no marcó en 5 partidos que lleva la temporada 2025/2026. Y para colmo de males, lidera la tabla de los jugadores que más ocasiones claras fallaron hasta el momento en la Serie A.

El ex Feyenoord exhibe 7 situaciones desaprovechadas y es por lejos el líder de esta clasificación. Lo siguen el francés Marcus Thuram del Inter y el danés Henrik Wendel Meister del Pisa con 3 cada uno.

Los números de Santiago Giménez en el AC Milan

Santiago Giménez llegó al elenco italiano luego de haber registrado 65 goles y 14 asistencias en 105 partidos con el Feyenoord. Pero, indudablemente, la Serie A no le sienta tan bien como la Eredivisie, porque en 24 compromisos con el Rossonero solo anotó 6 tantos y asentó 4 pases gol. Su promedio es de un grito cada 4 encuentros.

