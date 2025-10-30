Rechazó a Argentina por otra selección, metió un solo gol en la temporada y un gigante de Europa lo quiere descartar: “La alarma lleva tiempo sonando”

Desde su irrupción en Cruz Azul y la posterior transferencia Feyenoord de Países Bajos, el delantero nacido en Argentina, Santiago Giménez, declaró su intención de rechazar a la Albiceleste para vestir los colores de la Selección de México, país en el que vivió gran parte de su vida ya que su padre jugó allí.

Si bien tuvo llamados por parte de la Sub 23 de Argentina, el hijo del ‘Chaco’ Giménez se mostró convencido de jugar para la Tri, por lo que agradeció este interés y espero para vestir los colores del seleccionado mexicano, con el que debutó en la mayor en 2021, de la mano del ‘Tata’ Martino.

Ahora, años después de esta decisión, Santi Giménez se encuentra atravesando un mal momento en el Milan, ya que a lo largo de la temporada solamente convirtió un gol, por Coppa Italia, y es por eso que los medios locales ponen en duda su continuidad en el club, a pesar de que llegó en febrero de este año.

11 son los partidos que disputó el delantero de 24 años en lo que va de la temporada (10 de ellos como titular), y solamente pudo convertir un tanto ante Lecce, en la victoria 3 a 0 del Rossonero por la segunda ronda de la Coppa Italia. Esto, hizo que la directiva del club y el entrenador Massimiliano Allegri no estén conformes con su nivel.

En este contexto, el sitio italiano La Gazzetta Dello Sport, publicó un artículo en el que afirma que Giménez tiene 9 partidos para cambiar su situación, ya que en caso de seguir así en el mercado de pases de enero podría ser transferido o cedido para que gane confianza en otro lado.

“Giménez no ha marcado ni un solo gol en la Serie A. Aquí, ha pasado 627 minutos en el campo, más de diez horas de juego, pero no ha anotado ni un solo gol: una eternidad para un delantero centro profesional. La alarma lleva tiempo sonando”, reza el artículo publicado por el medio italiano.

De esta manera, el delantero de la Selección de México buscará cambiar la cara en los próximos compromisos por Serie A y por la Supercopa de Italia. El clásico ante Inter, podría ser determinante para la definición de la dirigencia del Milan, ya que un buen partido lo dejará bien parado, mientras que uno malo sentenciaría su salida.

Cabe destacar que el elenco Rossonero pagó 28,5 millones de euros para quedarse con la ficha del mexicano, y es por eso que no será tan fácil su salida. Para que se de, tendrá que llegar una oferta por un valor similar, o bien, un préstamo hasta el 30 de junio del próximo año.

Los números de Santi Giménez en Milan

Desde su llegada al elenco italiano, el delantero de 24 años lleva disputados un total de 30 partidos, en los que convirtió siete goles y aportó cinco asistencias. Además, recibió cuatro tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad.

