Hincha del Liverpool que se cruzó con Diego Simeone en Anfield: ”Es un cobarde”

Jonny Poulter, el hincha que tuvo un cruce de insultos con el Cholo, dio su versión a través de su cuenta de Twitter.

Por Germán Carrara

El hincha con el que tuvo un cruce Diego Simeone luego del gol de Virgil van Dijk dijo que el Cholo es un cobarde.
Los últimos minutos del Atlético de Madrid vs. Liverpool en Anfield por la primera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, hicieron que el partido llegase a su punto máximo de ebullición. En resumen, el Colchonero iba perdiendo 2 a 0, logró empatar el marcador 2 a 2 y se le escapó en el segundo minuto de tiempo adicional por un cabezazo de Virgil van Dijk.

Fue tras el gol del neerlandés, que firmó el 3 a 2 definitivo, cuando en la zona de los bancos de suplentes Diego Simeone se trenzó con los aficionados del elenco inglés que estaban cerca de su sector, principalmente con Jonny Poulter, el hincha que fue identificado por las cámaras y que este jueves, mediante su cuenta de Twitter, hizo su descargo luego de escuchar las palabras del Cholo.

Primero vale la pena repasar los dichos del estratega del Atlético de Madrid. ”De la misma manera que peleamos tan insistentemente contra el racismo, también podríamos pelear contra los insultos que recibimos durante el partido todo el tiempo. No es justificable mi reacción al insulto, pero… ¿Sabés lo que es 90 minutos insultado sin parar? Pero bueno, no podés decir nada porque sos entrenador”, comentó en conferencia de prensa.

Pero además, cuando un periodista inglés le consultó si fueron comentarios relacionados con la Guerra de Las Islas Malvinas, Simeone apuntó: ”No me interesa dar detalles de qué tipo fueron los insultos. Desde el lado que tengo debo mantener el lugar y sostener todo lo que sucede detrás del banco de suplentes, pero hasta que no lo pueda resolver la sociedad, yo y cualquier entrenador debe convivir con eso porque existe todo el tiempo”.

Tweet placeholder

La respuesta de Jonny Poulter, el hincha del Liverpool que intercambió insultos con Diego Simeone

“Es hora de desahogarme con respecto a lo que pasó anoche con Simeone. Creo que es un poco cobarde. Cuando entró a su rueda de prensa después del partido, los medios españoles le preguntaron qué se dijo, si fue racista, si fue con respecto a la Guerra de las Malvinas, toda esta basura ¿verdad? No hubo nada racista, dicho por mí o por cualquier otra persona, nunca hubo una mención de la Guerra de las Malvinas, ni por mí no por cualquier otra persona, pero el hecho de que le preguntaron y no haya respondido, y simplemente se levantó y se fue, lo dejó abierto a la especulación para todo el mundo”, expresó Jonny Poulter.

Además, aclaró: “He tenido mensajes, no sé cuantos, preguntando qué dije. Nunca dije nada, aparte de vete a la mierda”. Asimismo, acusó a uno de los auxiliares del Cholo Simeone de provocar a los simpatizantes del equipo inglés: “Cuando marcaron el empate, él y su asistente celebraron frente a nosotros y obviamente lo llamaban mierda o lo que sea. Se acercó y me escupió”.

