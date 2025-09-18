FIFA oficializó la caída de Argentina del Ranking de selecciones: España líder y Francia segundo

La FIFA actualizó este jueves 18 de septiembre el Ranking de selecciones, en el cual se apoyará para confeccionar el Bombo 1 del sorteo que realizará el próximo 5 de diciembre en la ciudad de Washington para armar la Fase de Grupos y los cruces de la Fase de eliminación (por primera vez desde 16vos) de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En concreto, la entidad plasmó en la tabla los cálculos que ya se venían manejando. Es decir, España -comandada por Luis De La Fuente-, que venció 3 a 0 a Bulgaria y 6 a 0 a Turquía (ambos en condición de visitante) en sus dos primeras presentaciones por las Eliminatorias de la UEFA, consiguió la cantidad de puntos suficientes para escalar al primer puesto de dicha clasificación. De esta manera vuelve a lo más alto después de más de 11 años (la última, en junio del 2014).

En el segundo puesto aparece la Selección de Francia de Didier Deschamps, que derrotó a Ucrania 2 a 0 y a Islandia 2 a 1, duelos correspondientes también al torneo clasificatorio para la Copa del Mundo del 2026. Así, Les Blues recuperaron su posición de escolta, la cual ocuparon hasta el 3 de abril de este año cuando pasaron al tercer escalón.

Y tercera, la Selección Argentina. Los de Lionel Scaloni, al caer con Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Conmebol, cedieron la punta del Ranking FIFA después de ocuparlo 895 días (aproximadamente 2 años y 5 meses). Subieron el 6 de abril del 2023, cuando se le computaron los puntos de la Copa Mundial de Qatar 2022, y se bajaron este 18 de septiembre.

El Top 5 del Ranking lo completan: Inglaterra, que superó 2 a 0 a Andorra y 5 a 0 a Serbia, y Portugal, que derrotó 5 a 0 a Armenia y 3 a 2 a Hungría, todos duelos que también se disputaron bajo el marco de las Eliminatorias de la UEFA para el certamen global que se desarrollará el año que viene en suelo norteamericano.

Argentina registró el quinto mayor periodo siendo ininterrumpidamente primero en el Ranking FIFA

Los 895 días como líder le sirvieron a Argentina para registrar el quinto mayor periodo consecutivo en lo más alto del Ranking FIFA. Quedó por detrás de los 1030 días de España (21/09/11 – 17/06/14), de los 1239 días de Bélgica (20/09/18 – 10/02/22), y de los dos de Brasil de 1659 (03/07/02 – 17/01/07) y de 2491 (20/07/94 – 15/05/01).

Top Ten del Ranking FIFA – Actualización 18/9/25

España: 1875.37 puntos. Francia: 1870.92 puntos. Argentina: 1870.32 puntos. Inglaterra: 1820.44 puntos. Portugal: 1779.55 puntos. Brasil: 1761.6 puntos. Países Bajos: 1754.17 puntos. Bélgica: 1739.54 puntos. Croacia: 1714.2 puntos. Italia: 1710.06 puntos.

