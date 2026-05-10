Por qué no juega Federico Valverde y sí Aurelien Tchuaméni el clásico entre Real Madrid y Barcelona por LaLiga

El escándalo sacudió al Merengue luego de conocerse el fuerte cruce que tuvieron el español y el francés en el vestuario.

Un escándalo se desató en los últimos días en Real Madrid cuando trascendió a la prensa que Federico Valverde y Aurelien Tchuaméni habían tenido un encontronazo que había terminado con el uruguayo hospitalizado. Los protagonistas pidieron disculpas, pero igualmente recibieron una dura multa del club.

Real Madrid informó que tanto el uruguayo como el francés deberán pagar una multa de 500 mil euros cada uno producto de la pelea que tuvieron. Sin dudas, el Merengue buscó enviar un mensaje y dejar en claro que es inaceptable que sucedan estas situaciones.

¿Por qué Valverde no juega y Tchuaméni sí?

La razón por la que Federico Valverde no jugará el clásico contra Barcelona es porque en la pelea con Tchuaméni sufrió un traumatismo cranoencefálico. Por su parte, el francés será de la partida porque el club no le impuso una sanción deportiva, aunque sí económica.

El descargo de Tchuaméni

a través de su cuenta personal de Instagram, Tchouaméni sentenció: “Lo que pasó esta semana en el entrenamiento es inaceptable”. Inmediatamente después, el comunicado del mediocampista francés continuó: “Sin importar quién tenga razón o quién esté equivocado, siempre debemos buscar la solución más calmada para resolver un conflicto“.

Pocos renglones después, el volante europeo manifestó: “Estos incidentes, aunque puedan ocurrir en cualquier vestuario, no representan al Real Madrid“. En la misma línea que lo mencionado anteriormente, luego también expresó: “Internet ama inventar las historias más locas para generar ruido, así que no crean todo lo que se está diciendo ni las narrativas falsas“.

El pedido de disculpas de Valverde

A través de su cuenta de Instagram, Valverde explicó lo sucedido un día después del hecho: “Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande.

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En un vestuario normal estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente, acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnifica.

Tchuaméni y Valverde. (Foto: Getty).

Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión me golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital.

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En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió.

Siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de temporada, rompiéndonos el alma, me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero.

Lo siento. Lo siento de corazón porque me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando. El Madrid es una de las cosas mas importantes de mi vida y no puedo ser ajeno.

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El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido perjudicando mi imagen, dejando el beneficio a la duda de que se invente, difame y agreguen condimento a un accidente, que no tengo dudas que los roces que podamos tener fuera de un campo adentro dejan de existir y si tengo que defenderlo dentro de un estadio seré el primero”.

¿Dónde ver por TV el clásico entre Barcelona y Real Madrid?

El duelo está pautado para las 21:00 de España, que en Argentina simbolizan las 16:00 de este domingo 10 de mayo. El Clásico entre Barcelona y Real Madrid se podrá ver, de manera exclusiva para Latinoamérica, mediante Dsports (canales 610 y 1610) y por la plataforma de streaming DGO.

Las probables formaciones de Barcelona y Real Madrid

Barcelona: Joan Garcia, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Gavi, Pedri, Dani Olmo; Roony Bardghji, Robert Lewandowski y Fermín López. DT: Hansi Flick.

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Real Madrid: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Fran García; Aurelien Tchuaméni, Thiago Pitarch, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Gonzalo García y Vinicius Jr. DT: Álvaro Arbeloa.

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