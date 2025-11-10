Julián Alvarez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina quedaron desafectados de la Selección Argentina para enfrentar a Angola: el motivo

De cara a la última presentación del año, en la fecha FIFA de noviembre, la Selección Argentina viajará a Angola para enfrentarse en un partido amistoso contra el seleccionado local, que se disputará el próximo viernes 14 de noviembre en el Estadio 11 de noviembre de Luanda.

Para este duelo, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, no podrá contar con Enzo Fernández, debido a que sufre un edema óseo en la rodilla y en conjunto tomaron la decisión de que descanse. A esta baja, ahora se le suman tres más de los futbolistas del Atlético de Madrid.

Es que, tanto Julián Alvarez, como Nahuel Molina y Giuliano Simeone no formarán parte de la lista de los que viajen a Angola, debido a que no llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar al país africano.

“Los tres futbolistas del Atlético de Madrid se quedan al margen dado que no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola”, informó la página web oficial de la AFA.

Los únicos dos jugadores del Colchonero que llegaron en tiempo y forma con estos trámites fueron Thiago Almada y Nicolás González, quienes sí podrán estar presentes en los entrenamientos en Alicante, para el posterior viaje al país africano.

De esta manera, Scaloni tendrá 22 jugadores a disposición para este amistoso. Cabe destacar que dio una lista con 24 convocados, pero tanto los jugadores del Atlético de Madrid como Enzo Fernández fueron desafectados por distintos motivos.

Como consecuencia de esto, el entrenador oriundo de Pujato decidió convocar a dos defensores más. El primero en sumarse fue Lisandro Martínez, quien volvió a entrenar con Manchester United luego de una lesión de ligamentos cruzados, mientras que el segundo fue Kevin Mac Allister, en lo que será su primera convocatoria.

Los convocados de la Selección Argentina para este partido

Arqueros:

Gerónimo Rulli

Walter Benítez

Defensores:

Juan Foyth

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Marcos Senesi

Nicolás Tagliafico

Valentín Barco

Lisandro Martínez

Kevin Mac Allister

Mediocampistas:

Alexis Mac Allister

Máximo Perrone

Rodrigo De Paul

Thiago Almada

Giovani Lo Celso

Nicolás Paz

Delanteros:

Lionel Messi

Gianluca Prestianni

Nicolás González

Lautaro Martínez

José Manuel López

Joaquín Panichelli

