Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

Julián Alvarez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina quedaron desafectados de la Selección Argentina para enfrentar a Angola: el motivo

Por problemas con la vacunación para ingresar al país africano, los futbolistas argentinos no podrán formar parte de la convocatoria.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Julián Alvarez en la Selección Argentina.
© Getty ImagesJulián Alvarez en la Selección Argentina.

De cara a la última presentación del año, en la fecha FIFA de noviembre, la Selección Argentina viajará a Angola para enfrentarse en un partido amistoso contra el seleccionado local, que se disputará el próximo viernes 14 de noviembre en el Estadio 11 de noviembre de Luanda.

Para este duelo, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, no podrá contar con Enzo Fernández, debido a que sufre un edema óseo en la rodilla y en conjunto tomaron la decisión de que descanse. A esta baja, ahora se le suman tres más de los futbolistas del Atlético de Madrid.

Es que, tanto Julián Alvarez, como Nahuel Molina y Giuliano Simeone no formarán parte de la lista de los que viajen a Angola, debido a que no llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar al país africano.

“Los tres futbolistas del Atlético de Madrid se quedan al margen dado que no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola”, informó la página web oficial de la AFA.

Los únicos dos jugadores del Colchonero que llegaron en tiempo y forma con estos trámites fueron Thiago Almada y Nicolás González, quienes sí podrán estar presentes en los entrenamientos en Alicante, para el posterior viaje al país africano.

De esta manera, Scaloni tendrá 22 jugadores a disposición para este amistoso. Cabe destacar que dio una lista con 24 convocados, pero tanto los jugadores del Atlético de Madrid como Enzo Fernández fueron desafectados por distintos motivos.

Publicidad

Como consecuencia de esto, el entrenador oriundo de Pujato decidió convocar a dos defensores más. El primero en sumarse fue Lisandro Martínez, quien volvió a entrenar con Manchester United luego de una lesión de ligamentos cruzados, mientras que el segundo fue Kevin Mac Allister, en lo que será su primera convocatoria.

La pieza indispensable que recuperó la Selección Argentina para el Mundial 2026

ver también

La pieza indispensable que recuperó la Selección Argentina para el Mundial 2026

Los convocados de la Selección Argentina para este partido

Arqueros:

  • Gerónimo Rulli
  • Walter Benítez

Defensores:

  • Juan Foyth
  • Cristian Romero
  • Nicolás Otamendi
  • Marcos Senesi
  • Nicolás Tagliafico
  • Valentín Barco
  • Lisandro Martínez
  • Kevin Mac Allister
Publicidad

Mediocampistas:

  • Alexis Mac Allister
  • Máximo Perrone
  • Rodrigo De Paul
  • Thiago Almada
  • Giovani Lo Celso
  • Nicolás Paz

Delanteros:

  • Lionel Messi
  • Gianluca Prestianni
  • Nicolás González
  • Lautaro Martínez
  • José Manuel López
  • Joaquín Panichelli

En síntesis

  • La Selección Argentina jugará un amistoso contra Angola el viernes 14 de noviembre en el Estadio 11 de noviembre de Luanda.
  • Los jugadores del Atlético de Madrid Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone no viajarán por no completar a tiempo los trámites sanitarios de la vacuna de la fiebre amarilla.
  • El DT Lionel Scaloni convocó en reemplazo a los defensores Lisandro Martínez y Kevin Mac Allister (primera convocatoria).
Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Simeone pide explicaciones a Julián por su frase sobre Barcelona
Fútbol europeo

Simeone pide explicaciones a Julián por su frase sobre Barcelona

Julián Álvarez habló del interés de Barcelona y en una palabra preocupó a todos en Atlético de Madrid
Fútbol europeo

Julián Álvarez habló del interés de Barcelona y en una palabra preocupó a todos en Atlético de Madrid

Simeone, tajante sobre la ausencia de Julián Álvarez en los premios The Best
Fútbol Internacional

Simeone, tajante sobre la ausencia de Julián Álvarez en los premios The Best

Las 11 preguntas que Marcelo Gallardo no quiere responder sobre el mal momento de River
River Plate

Las 11 preguntas que Marcelo Gallardo no quiere responder sobre el mal momento de River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo