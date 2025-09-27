Es tendencia:
Por qué no juega hoy Franco Mastantuono en Atlético de Madrid vs. Real Madrid por LaLiga 2025-2026

El futbolista argentino se pierde el debi español, donde Real Madrid visita a Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano.

Por Julián Mazzara

Franco Mastantuono, figura de Real Madrid.
© Getty ImagesFranco Mastantuono, figura de Real Madrid.

Por la fecha 7 de LaLiga 2025-2026, en el Riyadh Air Metropolitano, Real Madrid visita a Atlético de Madrid en una nueva edición del derbi de la capital española. El presente de los equipos es totalmente diferente, ya que el Merengue llega como líder absoluto, mientras que el Colchonero se encuentra en la 9na posición de la tabla.

Este encuentro está muy marcado porque es el primero que tiene Franco Mastantuono desde su llegada al fútbol europeo, pero el futbolista argentino no fue elegido por Xabi Alonso para que integre la alineación inicial del conjunto blanco. Y es toda una sorpresa, ya que venía teniendo muy buenas actuaciones. Pero hay una razón para que no esté entre los titulares.

El DT de Real Madrid decidió dejar a Mastantuono entre los relevos para que ingrese en la segunda mitad del encuentro, si es que lo precisa, ya que produjo el regreso de Jude Bellingham, además de que el ataque estará conformado por Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

De esta manera, el ex River nacido en Azul tendrá que aguardar en el banco de suplentes junto a Andriy Lunin, Sergio Mestre, David Alaba, Eduardo Camavinga, Endrick, Rodrygo, Gonzalo García, Raúl Asencio, Dani Ceballos, Fran García y Brahim Díaz, quienes buscarán ingresar en el complemento del derbi español.

Franco Mastantuono, ausente en Atlético de Madrid vs. Real Madrid. (Getty Images)

Franco Mastantuono, ausente en Atlético de Madrid vs. Real Madrid. (Getty Images)

Formaciones de Atlético de Madrid vs. Real Madrid

Tabla de posiciones de LaLiga 2025-2026

julián mazzara
Julián Mazzara

