Qué pasa si PSG gana, empata o pierde hoy vs. Tottenham por la Supercopa de Europa

PSG cerró una temporada 2024/2025 histórica quedándose con el tan ansiado título de Champions League después de arrasar con Inter de Milán en la final que se disputó en el Allianz Arena de Munich, de donde salió victorioso con marcador de 5-0. Sin embargo, sufrió un golpe al orgullo tras perder la final del primer Mundial de Clubes de 32 equipos ante Chelsea en el MetLife Stadium de New Jersey, también por un abultado marcador de 3-0.

Este miércoles, desde las 16.00 en hora de Argentina y con transmisión de Disney+, disputará su primer partido oficial después de aquel traspié y lo hará poniendo un nuevo título en juego: la Supercopa de Europa que lo enfrentará en el Estadio Bluenergy de Údine, en Italia, ante Tottenham Hotspur, equipo que fue campeón de la UEFA Europa League.

Con la reciente incorporación de Lucas Chevalier para reemplazar a Gianluigi Donnarumma, marginado por Luis Enrique por tomar la decisión de no renovar el vínculo que vence en junio del año próximo, el club francés tendrá a disposición a todas sus otras figuras, como Ousmane Dembélé, Vitinha, Hakimi, Marquinhos, Gonçalo Ramos y Khvicha Kvaratskhelia, solo por mencionar algunos, por lo que parte como favorito para coronarse en una final que se disputa a partido único.

PSG llega como campeón de la Champions League 2024/2025.

¿Qué pasa si PSG gana, empata o pierde ante Tottenham?

Si PSG gana ante Tottenham se coronará como nuevo campeón de la Supercopa de Europa y comenzará con un nuevo título para su palmarés la temporada 2025/2026.

Si PSG empata ante Tottenham al término de los 90 minutos de juego reglamentarios el título se decidirá en una tanda de penales debido a que UEFA modificó hace dos semanas su reglamento para la Supercopa de Europa prescindiendo de la tradicional prórroga de 30 minutos.

Publicidad

Publicidad

Si PSG pierde ante Tottenham quedará como subcampeón del certamen, siendo el título para el club inglés.

Las probables formaciones de Tottenham y PSG

Luis Enrique habría decidido salir a disputar la final de la Supercopa de Europa con Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Tottenham, por su parte, haría lo propio con Guglielmo Vicario; Djed Spence, Micky van de Ven, Cristian Romero, Pedro Porro; Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Pape Sarr, Rodrigo Bentancur, Brennan Johnson; Richarlison.

Publicidad

Publicidad