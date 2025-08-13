Es tendencia:
logotipo del encabezado
Supercopa de Europa

Por qué no juega Gianluigi Donnarumma en PSG vs. Tottenham por la Supercopa de Europa

El arquero no forma parte de la nómina de Luis Enrique para la final. El motivo.

Por Joaquín Alis

Por qué no juega Gianluigi Donnarumma en PSG vs. Tottenham por la Supercopa de Europa
© Getty ImagesPor qué no juega Gianluigi Donnarumma en PSG vs. Tottenham por la Supercopa de Europa

En el Bluenergy Stadium de Italia, PSG y Tottenham se ven las caras para definir al primer campeón de la temporada. El campeón de la UEFA Champions League se enfrenta ante el de la Europa League (con transmisión de Disney+) buscando quedarse con la Supercopa de Europa.

Una de las grandes ausencias en el equipo parisino es la de Gianluigi Donnarumma, quien no aparece parado bajo los tres palos. Curiosamente, no se trata de una sanción ni de una lesión, la ausencia del arquero italiano es por una decisión de Luis Enrique.

Tras no renovar su contrato, que vence en 2026, el entrenador decidió dejar afuera al golero de la final y no contar más con él. “Yo soy 100% responsable de esta decisión difícil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Estas decisiones tienen que ver con el perfil del portero que mi equipo necesita“, declaró el estratega, aunque del lado de jugador deslizaron una versión diferente.

Tanto Donnarumma como su entorno dieron a entender que su ausencia se debe a una cuestión institucional. “Si se habló de renovación significaba que Gianluigi formaba parte de los planes de futuro del PSG. No creo que el entrenador hubiera podido cambiar de opinión en un mes“, expresó Enzo Raiola, agente del jugador.

Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo ni contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado. Espero tener la oportunidad de mirar a la afición del Parque de los Príncipes a los ojos una vez más y despedirme como se debe”, fueron las palabras del arquero de 26 años en sus redes.

Dónde ver Tottenham vs. PSG

El encuentro entre Tottenham y París Saint-Germain, correspondiente a la Supercopa de Europa, se llevará a cabo este miércoles 13 de agosto a partir de las 16 (hora de Argentina). El mismo se podrá ver por las pantallas de ESPN, FOX Sports 2 y Disney+.

Publicidad
El campeón europeo que sorprendió con su nueva camiseta inspirada en el café: “Es un ritual de cada día”

ver también

El campeón europeo que sorprendió con su nueva camiseta inspirada en el café: “Es un ritual de cada día”

Fabrizio Romano desmintió la posible llegada de Enzo Fernández a PSG: “Cero posibilidades”

ver también

Fabrizio Romano desmintió la posible llegada de Enzo Fernández a PSG: “Cero posibilidades”

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

jpasman
toti pasman

Maxi Salas era el corazón del Racing de Costas y se notó en la caída con Peñarol

ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

Lee también
PSG vs. Tottenham por la Supercopa de Europa: hora, canal y formaciones
Fútbol europeo

PSG vs. Tottenham por la Supercopa de Europa: hora, canal y formaciones

Qué pasa si PSG gana, empata o pierde hoy vs. Tottenham por la Supercopa de Europa
Fútbol europeo

Qué pasa si PSG gana, empata o pierde hoy vs. Tottenham por la Supercopa de Europa

Fin del misterio: Luis Enrique reveló por qué borró a Gianluigi Donnarumma de PSG
Fútbol europeo

Fin del misterio: Luis Enrique reveló por qué borró a Gianluigi Donnarumma de PSG

El guiño de Real Madrid a River en el anuncio de la presentación a Franco Mastanuono
River Plate

El guiño de Real Madrid a River en el anuncio de la presentación a Franco Mastanuono

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo