Los millones que ganó PSG tras consagrarse campeón de la Supercopa de Europa 2025

Las autoridades de la UEFA le otorgaron un premio millonario al campeón de la Supercopa de Europa, que ganó por primera vez el trofeo.

Por Julián Mazzara

Por primera vez en su historia, PSG se consagró campeón de la Supercopa de Europa. En el Bluenergy Stadium, ubicado en la ciudad italiana de Údine, el elenco francés consiguió el título para convertirse en el mejor equipo de la temporada 2024-2025 a nivel europeo.

Así como lograron quedarse con el trofeo y la gloria, los franceses también obtuvieron una suculenta cifra de dinero que estaba en juego. A los 25 millones de euros que sumaron por levantar la Champions League, hay que sumarle un total de 9 millones de la misma moneda por alzar la Supercopa de Europa.

De esta manera, PSG adquirió una cifra de 34 millones de euros en premios tras coronarse campeón de la Champions League más el trofeo que estaba en juego en el estadio de Udinese. Este dinero, posiblemente, sea repartido entre los futbolistas del plantel a modo de bonus por lograr el primer título de esta índole para la institución.

El palmarés de PSG

Competición nacionalTítulos
Ligue 1 (13)1985-86, 1993-94, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25
Copa de Francia (16)1981-82, 1982-83, 1992-93, 1994-95, 1997-98, 2003-04, 2005-06, 2009-10, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2019-20, 2020-21, 2023-24, 2024-25
Supercopa de Francia (13)1995, 1998, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024
Copa de la Liga (9)1994-95, 1997-98, 2007-08, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2019-20
Ligue 2 (1)1970-71
Competición internacionalTítulos
Liga de Campeones (1)2024-25
Supercopa de Europa (1)2025
Copa Intercontinental de la FIFA (0)
Recopa de Europa (1)1995-96
Copa Intertoto (1)2001
Copa Mundial de Clubes (0)
