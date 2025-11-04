Es tendencia:
17 historias: el inesperado ataque de Raphinha a FIFA en sus redes sociales tras ser excluido del XI ideal del 2025

El brasileño no quedó conforme con la decisión de sus colegas, que lo menospreciaron del equipo ideal del 2025 para FIFPro.

Por Germán Celsan

Raphinha se enojó con su ausencia del XI Ideal de FIFPro y no lo ocultó
Este lunes se dio a conocer el once ideal de la temporada 2024/25 por parte de FIFPro. Es decir, el que votan los propios futbolistas, con un total que suele superar los 20,000 votantes por temporada. Y, sin lugar a dudas, la gran sorpresa fue la ausencia de Raphinha del tridente ofensivo.

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, Lamine Yamal, segundo y ganador del Premio Kopa y Kylian Mbappé, que fue Pichichi de LALIGA, fueron los tres elegidos por el resto de los futbolistas del mundo como el tridente ideal en un 3-4-3 completado por Donnarumma, Hakimi, van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Belingham, Pedri y Vitinha.

Lo curioso fue la reacción del propio Raphinha, que este martes se despachó con hasta 17 historias en su cuenta de Instagram, repasando sus logros a lo largo de la temporada, sus goles. premios y condecoraciones como jugador de la temporada en el FC Barcelona. Además, agregó algunos emojis riéndose de no haber sido seleccionado a pesar de todo eso.

La reacción de Raphinha a su ausencia en el once ideal de FIFPro.

En la temporada 24/25, Raphinha registró 34 goles y 26 asistencias en 57 partidos con el Barcelona. Fue campeón de LALIGA, Copa del Rey y Supercopa de España, llegó a Semifinales de Champions League y quedó quinto en la votación del Balón de Oro.

Cómo se elige el once ideal de FIFPro

El Once Ideal de FIFPRO se elige a través de una votación realizada por miles de futbolistas profesionales de todo el mundo. Son ellos mismos quienes deciden qué jugadores fueron los mejores durante la temporada. Estamos hablando de alrededor de 20,000 futbolistas de 70 sindicatos.

Cada jugador vota por once futbolistas: un arquero, defensores, mediocampistas y delanteros, generalmente un 4-3-3. FIFPRO reúne todos los votos y forma el equipo más elegido. A diferencia del Balón de Oro, la decisión no toma en cuenta opiniones de entrenadores, periodistas o aficionados, solo de los propios jugadores.

Datos clave

  • FIFPro anunció el once ideal de la temporada 2024/25, votado por más de 20.000 futbolistas.
  • El once ideal tiene en el ataque a Ousmane Dembélé (Balón de Oro), Lamine Yamal (Premio KOPA) y Kylian Mbappé (Pichichi de LALIGA).
  • Raphinha quedó fuera del once a pesar de registrar 34 goles y 26 asistencias en 57 partidos con el Barcelona en la 24/25 y reaccionó en redes sociales.
