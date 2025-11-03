A pesar de la victoria cómoda del Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu sobre el Valencia por 4 a 0, la polémica volvió a brotar en la interna del plantel merengue. En este caso, por lo que generó el penal que Kylian Mbappé le concedió a Vinícius Júnior sobre el cierre del primer tiempo, cuando el resultado ya estaba 2 a 0 a favor de los locales.

Es que Julen Agirrezabala, arquero del equipo ché, le adivinó la intención al brasileño, lo que en el momento provocó el visible fastidio de Xabi Alonso (que evidentemente esperaba sentenciar el compromiso antes de irse al descanso), reacción que más tarde debió explicar en conferencia de prensa.

“Mbappé no es el único lanzador. Nosotros asignamos los lanzadores y Kylian es el primero. Luego se toman decisiones. A mí me gusta que se marquen los penaltis, es una ocasión buena. El primero lo ha marcado Kylian y el segundo me gustaría haberlo marcado. Sigue siendo Kylian el lanzador”, comentó el entrenador del Real Madrid.

Claro, esta respuesta se puede percibir como una más, pues cualquier técnico desea que su equipo convierta los penales. Sin embargo, toma mayor trascendencia si se tiene en cuenta que este episodio tuvo lugar luego de la polémica que se desató una semana antes entre Xabi y Vinícius, por el desplante del futbolista cuando fue reemplazado en el Clásico de España vs. Barcelona, situación que acaparó la atención de los medios de comunicación del país ibérico durante los últimos días.

Al respecto, el que compartió su visión fue Jorge Valdano, una voz permanentemente consultada a raíz de la actualidad del Real Madrid, dado que tuvo su paso por la Casa Blanca como jugador, entrenador y director de fútbol. “Xabi tiene la decisión. Y marca la prioridad. El primero es Mbappé y el segundo es Vinícius. Y luego en el campo es verdad que juega la confianza, juega muchas veces el compañerismo, el deseo de hacer equipo…”, explicó en Movistar+.

De igual modo, a pesar de mostrarse comprensivo a raíz de la intención del delantero francés de permitirle a Vini Jr la chance de sumar un gol a su cuenta personal, el Campeón del Mundo con la Selección Argentina en México 1986 apuntó: “Insisto que en estos momentos el que está luchando por la Bota de Oro, y el que los mete, es Mbappé”.

Publicidad

Publicidad

ver también Jorge Valdano sobre Franco Mastantuono: ”Tiene que convencer a la gente del Real Madrid”

ver también Julián Alvarez vuelve a exponer a Pep Guardiola tras su gol en el Atlético de Madrid vs. Sevilla

Real Madrid ya tiene acción este martes frente al Liverpool en Anfield

El Real Madrid intentará mantenerse por el camino de la victoria este martes con su visita al Liverpool en Anfield (desde las 21:00 horas de Europa Central), en uno de los encuentros correspondientes a la jornada 4 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Vale recordar que los de Xabi Alonso son uno de los cinco equipos que exhibe puntaje ideal en el certamen continental.

En síntesis

El penal de Vinícius Júnior en la victoria 4-0 del Real Madrid fue atajado por Julen Agirrezabala del Valencia.

Jorge Valdano, exentrenador del Real Madrid, indicó que Kylian Mbappé debe lanzar por su lucha por la Bota de Oro.

Publicidad

Publicidad

Mbappé permitió el tiro penal a Vinícius aunque Xabi Alonso lo tiene como primer lanzador del equipo.