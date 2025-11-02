Julián Alvarez ya es el máximo emblema del Atlético de Madrid en la actualidad. Todos los componentes del elenco rojiblanco (hinchas, jugadores, entrenador y directiva) tienen claro que para conseguir los objetivos (en principio pelear LaLiga y la Copa del Rey y tratar de llegar lo más lejos posible en la Champions League) necesitan encolumnarse detrás del delantero de la Selección Argentina.

Es que en el elenco colchonero, en primera instancia, a la Araña le reconocen el hecho de haber sido quien impulsó su salida del Manchester City para recalar en el plantel que comanda el Cholo Simeone. Pero ese gesto, además, lo complementa cumpliendo con el rol que debe desempeñar dentro del campo de juego, que no es otro más que gestionar y convertir goles.

De hecho, Julián Alvarez ya tiene más tantos anotados con la camiseta del Atlético de Madrid que los que hizo con la del conjunto inglés, estadística que deja expuesto a Pep Guardiola, principal responsable de que el ex River decidiera abandonar la Premier League a mediados del 2024, pues el entrenador catalán tenía como prioridades a Erling Haaland y a Kevin de Bruyne.

Con el gol que marcó contra el Sevilla en lo que fue victoria del Atleti 3 a 0 este sábado primero de noviembre en el Estadio Metropolitano, el oriundo de Calchín acumula 37 gritos en 70 partidos, superando así los 36 que alcanzó en el Manchester City con 103 presencias. Por cierto, en cuanto a asistencias, en el equipo español de momento exhibe 12, todavía 7 menos de las que firmó en el club británico.

El festejo de Julián Alvarez con Thiago Almada y Giuliano Simeone vs. Sevilla.

Julián Alvarez, en el top ten de los máximos goleadores de la temporada europea

Con su gol frente en el Atlético de Madrid vs. Sevilla, Julián Alvarez registró su octava celebración en la temporada 2025/2026. Con esa cifra se posiciona en el sexto escalón de los máximos artilleros de las 5 grandes ligas europeas (Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, LaLiga de España, Bundesliga de Alemania y Ligue 1 de Francia).

De esta manera, se mantiene solo por detrás de: Harry Kane (22 goles en 14 partidos con el Bayern Munich), Kylian Mbappé (17 goles en 13 partidos del Real Madrid), Erling Haaland (15 goles en 12 partidos del Manchester City), el argentino Joaquín Panichelli (10 goles en 13 partidos del Racing de Estrasburgo) y Jonathan Burkardt (9 goles en 13 partidos del Eintracht Frankfurt).

En síntesis

Julián Álvarez anotó en la victoria del Atlético de Madrid 3 a 0 contra el Sevilla el sábado primero de noviembre.

Julián Álvarez acumula 37 goles en 70 partidos con el Atlético de Madrid, superando los 36 del Manchester City en 103 encuentros.

El gol ante el Sevilla fue el octavo de Julián Álvarez en la temporada 2025/2026, ubicándolo en el sexto lugar de los goleadores de Europa.

