Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga 2025-2026: ¡Franco Mastantuono irá al banco de suplentes!

El Merengue y los de Pamplona debutan en el campeonato español, en el Santiago Bernabéu. Seguí el minuto a minuto en BOLAVIP.

¡El elevado precio de la camiseta de Mastantuono!

Franco Mastantuono causa furor en España, y en la tienda oficial de Real Madrid venden su camiseta con un valor de 200 euros.

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE OSASUNA!

Alessio Lisci definió que Sergio Herrera; Valentin Rosier, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz, Abel Bretones; Jon Moncayola, Lucas Torró, Aimar Oroz; Ante Budimir y Rubén García sean los titulares de Osasuna.

Osasuna está en el Bernabéu

El plantel de Osasuna hizo el reconocimiento del campo de juego.

La posible formación de Osasuna vs. Real Madrid

Sergio Herrera; Valentin Rosier, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Juan Cruz; Jon Moncayola, Lucas Torró, Aimar Oroz; Ante Budimir y Raúl García de Haro.

DT: Alessio Lisci.

¡REAL MADRID CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!

Xabi Alonso definió que Franco Mastantuono estará entre los suplentes, y que los titulares serán Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Brahim Díaz, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

Por Julián Mazzara

Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga 2025-2026: ¡Franco Mastantuono irá al banco de suplentes!
© Getty ImagesReal Madrid vs. Osasuna por LaLiga 2025-2026: ¡Franco Mastantuono irá al banco de suplentes!

Este martes se enfrentan Real Madrid y Osasuna por la fecha 1 de LaLiga 2025-2026 en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro comienza a 16:00 de Argentina y se puede ver por DSPORTS. Además, el árbitro es Adrián Cordero Vega y en el VAR está Daniel Jesús Trujillo Suárez.

Después de lo que fue la presentación formal de Franco Mastantuono, que llegó al Merengue como una joven estrella, Xabi Alonso tendrá su ansiado estreno en el certamen doméstico, al que buscará conquistar después de una temporada, ya que la última vez que alzó el trofeo fue en 2023-2024.

Tras finalizar la temporada 2024-2025 en la novena posición con 52 unidades, el elenco de Pamplona que es dirigido por el italiano Alessio Lisc intentará dar la sorpresa fuera de su casa y generarle un dolor de cabeza al Merengue en la primera jornada del campeonato.

Tabla de posiciones de LaLiga 2025-2026

julián mazzara
Julián Mazzara

