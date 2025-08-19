Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga 2025-2026: ¡Franco Mastantuono irá al banco de suplentes!

Xabi Alonso definió que Franco Mastantuono estará entre los suplentes, y que los titulares serán Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Brahim Díaz, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé .

Franco Mastantuono causa furor en España, y en la tienda oficial de Real Madrid venden su camiseta con un valor de 200 euros.

Este martes se enfrentan Real Madrid y Osasuna por la fecha 1 de LaLiga 2025-2026 en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro comienza a 16:00 de Argentina y se puede ver por DSPORTS. Además, el árbitro es Adrián Cordero Vega y en el VAR está Daniel Jesús Trujillo Suárez.

Después de lo que fue la presentación formal de Franco Mastantuono, que llegó al Merengue como una joven estrella, Xabi Alonso tendrá su ansiado estreno en el certamen doméstico, al que buscará conquistar después de una temporada, ya que la última vez que alzó el trofeo fue en 2023-2024.

Tras finalizar la temporada 2024-2025 en la novena posición con 52 unidades, el elenco de Pamplona que es dirigido por el italiano Alessio Lisc intentará dar la sorpresa fuera de su casa y generarle un dolor de cabeza al Merengue en la primera jornada del campeonato.

Tabla de posiciones de LaLiga 2025-2026