La primera canción que le dedicaron los hinchas de Real Madrid a Franco Mastantuono en su debut contra Osasuna

El delantero argentino ingresó en el segundo tiempo y recibió el apoyo del Santiago Bernabéu.

Por Bruno Carbajo

La historia de Franco Mastantuono y Real Madrid escribió su primer capítulo. Sí, a tan solo cinco días de su llegada, el talento argentino tuvo su estreno en la Casa Blanca, en la victoria 1-0 frente a Osasuna por la primera fecha de LaLiga. Y con combo completo. Es que no solo se llevó para el recuerdo sus primeros minutos como merengue, sino que también un cántico de apoyo incluido.

El Santiago Bernabéu se vio revolucionado cuando el reloj marcaba los 22 minutos del segundo tiempo. Xabi Alonso había dado la orden de que Mastantuono se quite la pechera y se dirija a la línea de cal para ingresar en lugar de Brahím Díaz, con el marcador 1-0 a favor del local.

Cuando las 80 mil almas presentes se percataron que el número ’30’ estaba por saltar al campo, la exclamación fue absoluta. Incluso, las cámaras captaron a ciertos espectadores levantándose de sus asientos. Pero segundos después redoblaron la apuesta.

Franco, Mastantuono, lololololo“, comenzaron a entonar desde las gradas para darle la bienvenida a su nuevo jugador. Un voto de confianza que simboliza la ilusión que el joven de 18 años causa en la capital española. Previo a su ingreso, además, algunos se animaron a corear por su nombre de pila.

Tweet placeholder

A pesar del imborrable momento que vivió a los 18 años, Mastantuono nunca se vio apabullado por el contexto: festejó el gol de Kylian Mbappé de penal, se mostró serio y concentrado durante la entrada en calor y, al momento de pisar la cancha, se animó a hacerse dueño de la ejecución de los tiros de esquina y hasta tuvo una chance clara, cuando a los 43 minutos aprovechó un rebote en el área y, desde un ángulo cerrado, remató al cuerpo del arquero.

Tras el pitazo final, también tuvo un importante gesto de reconocimiento: primero se abrazó con Kylian Mbappé y luego con Xabi Alonso. La Casa Blanca lo recibió con los brazos abiertos.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

