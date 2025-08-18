Revelan las posiciones en las que Xabi Alonso piensa utilizar a Franco Mastantuono

Franco Mastantuono parece que ya se ganó la confianza de Xabi Alonso. Le dejó una muy buena impresión con aquel llamado que ambos confirmaron que tuvieron en el mes de junio (el entrenador comentó que le llamó la atención la ambición y madurez del futbolista) y ahora lo terminó de seducir con los primeros entrenamientos que compartió con el resto de los integrantes del primer equipo del Real Madrid.

El nacido en Azul fue presentado el jueves 14 de agosto (día señalado para iniciar su proceso, dado que fue la jornada en la que cumplió 18 años) por Florentino Pérez, brindó su primera conferencia de prensa como miembro de la Casa Blanca y desde el viernes fue parte de las prácticas que tenían una única función: prepararse para el debut en LaLiga de este martes 19 de agosto contra el Osasuna en el Santiago Bernabéu.

En total, Franco Mastantuono, a día de hoy, suma cuatro ensayos, suficientes para que Xabi Alonso detectara los sectores en los que mejor puede rendir. Por lo menos así lo publicó el Diario AS en su edición de este lunes, en donde desarrolla dos posiciones posibles.

Principalmente como mediapunta por derecha, ya sea con Jude Bellingham (lesionado, volvería a fines de octubre) como mediocampista central o por izquierda, y siempre con Vinicius Junior y Kylian Mbappé delante. Además, Xabi también lo ve como un típico número 10, con Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni y Jude Bellingham conformando una línea de tres a sus espaldas, con el brasileño y el francés -inamovibles en el once- como atacantes.

Con esta explicación teórica (luego habrá que esperar si se confirma en la práctica), en principio, el máximo competidor de Franco Mastantuono en el once inicial, por características similares y porque se puede proyectar por las mismas zonas del terreno de juego, será Rodrygo, quien, de todas maneras, con Xabi arranca desde atrás.

El once ideal de Xabi Alonso

En el mismo periódico, así como también en otros medios como Radio Marca, trascendió el que sería el equipo ideal de Xabi Alonso cuando tenga a todos los futbolistas a disposición, con Thibaut Courtois en el arco; línea de cuatro con Alexander Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; en el medio Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni y Jude Bellingham; Franco Mastantuono; Vinícius Júnior y Kyian Mbappé.

