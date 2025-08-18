Diego Simeone se refirió al enojo de Julián Alvarez en el cambio vs. Espanyol

El Atlético de Madrid empezó con el pie izquierdo LaLiga 2025/2026. A pesar de ir ganando 1 a 0 (con un golazo de Julián Alvarez de tiro libre) y de controlar gran parte del encuentro -lo que lo llevó a merecer el segundo tanto para sentenciar el cruce-, el Espanyol se despertó en los 15 minutos finales, lo dio vuelta y se quedó con los tres puntos.

Encima, tal giro en el trámite del juego se dio luego de tres cambios puntuales que realizó Diego Simeone. Thiago Almada por Giacomo Raspadori, Alex Baena por Antoine Griezmann y Julián Alvarez por Alexander Sorloth. De esa manera, el Atleti le cedió la pelota al elenco catalán y perdió el control del compromiso que terminó 2 a 1 para los locales.

Al respecto, el que mostró clara muestra de fastidio fue la Araña, quien a pesar de haber anotado su gol número 30 (sobre 58 partidos) en el Colchonero, no pudo ocultar la desazón por iniciar el proceso con una derrota, algo que fue captado por las cámaras de la transmisión oficial y que no pasó desapercibido en la conferencia de prensa de Simeone.

“Normal, todos nos enfadamos hasta jugando con los amigos. Estaba haciendo un buen partido Julián”, dijo el Cholo, que intentó desdramatizar las sensaciones visibles de Julián Alvarez, en pos de encaminar la energía en su próximo cotejo que será contra el Elche en el Estadio Metropolitano.

Por otro lado, analizó lo que fue en sí la caída en el RCD Stadium: “Perdimos pero me agarro a las cosas buenas que aparecieron. Nos faltó eficacia y ser más importantes en los momentos de buen juego del partido. Pudimos hacer gol en la de Julián, pero el fútbol es maravilloso, el rival aprovechó el balón parado”.

La evaluación de Diego Simeone sobre el partido de Thiago Almada

“El partido lo gestionaron de la mejor manera hasta ese gol que hablamos. Había sido bueno y queríamos meter a jugadores frescos. Me gustó Almada, Álex, Johnny… Más que yo no quiere nadie ganar y perdimos“, comentó Simeone, que resaltó los aspectos positivos más allá de quedarse con las manos vacías.

Publicidad

Publicidad

Y para cerrar, a raíz de las modificaciones, reconoció: “Tuve un aprendizaje para mí, me quedo con algo en eso que vimos, lo van a ver”.

ver también La reacción de Atlético de Madrid al golazo de Julián Alvarez de tiro libre: “Tenés que cerrar el estadio”