Es tendencia:
logotipo del encabezado
Real Madrid

Xabi Alonso, enamorado de Mastantuono: de la “garra argentina” a “una zurda espectacular”

El entrenador habló en conferencia de prensa, destacó al volante argentino y reveló que podría debutar ante Osasuna.

Por Marco D'arcangelo

Franco Mastantuono, refuerzo de Real Madrid.
© @RealMadridenFranco Mastantuono, refuerzo de Real Madrid.

En el marco de la primera fecha de LaLiga, el próximo martes el Real Madrid hará su debut en el certamen al recibir a Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu. Allí, el equipo comandado por Xabi Alonso buscará iniciar la temporada 2025/26 de la mejor manera.

Previo a este encuentro, el entrenador del Merengue habló en conferencia de prensa. Allí fue consultado por Franco Mastantuono, quien lleva tres entrenamientos con el plantel, y el español no solo lo elogió, sino que afirmó que podría tener su debut muy pronto.

“Podría tener minutos mañana. Va a aportar calidad, va a aportar energía. Es comprometido defensivamente, en poco tiempo he visto que tiene ese espíritu argentino, guerrero. Tiene calidad y es combativo“, inició con la posibilidad de que el oriundo de Azul debute ante Osasuna.

Siguiendo con sus declaraciones, elogió al surgido de River: “Tiene una pierda zurda espectacular, tanto en el último pase como en la definición que es muy buena. Es un jugador joven y que tenemos que acompañarlo, pero que ya está a un muy bien nivel”.

De esta manera, luego de ser presentado el pasado jueves, Mastantuono podría tener su primer partido oficial con el Merengue con tan solo tres entrenamientos junto al plantel. Ahora, dependerá de Xabi Alonso si lo convoca o lo margina de la lista.

Xabi Alonso bancó los dichos de Mastantuono

Por otro lado, en conferencia de prensa el DT del Real Madrid fue consultado por los dichos de Mastantuono en su presentación, ya que el argentino afirmó que Lionel Messi era el mejor jugador de la historia. Al respecto, lo bancó y fundamentó sus dichos.

Publicidad

“Yo puedo ver que tenga lógica que su jugador favorito sea Messi, siendo argentino, siendo zurdo, no es una sorpresa para mí”, respondió, sin darle mayor importancia al debate sobre el mejor jugador de todos los tiempos.

El primer gol de Franco Mastantuono como jugador del Real Madrid

ver también

El primer gol de Franco Mastantuono como jugador del Real Madrid

El jugador por el que el Real Madrid inscribió a Franco Mastantuono en el Castilla

ver también

El jugador por el que el Real Madrid inscribió a Franco Mastantuono en el Castilla

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

jpasman
toti pasman

"Sin un gramo de autocrítica, con Cascini se fue de Boca el último de los Rottweilers de Riquelme"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Revelan las posiciones en las que Xabi piensa utilizar a Mastantuono
Fútbol europeo

Revelan las posiciones en las que Xabi piensa utilizar a Mastantuono

En España ya fijan la fecha para el debut de Mastantuono en el Real Madrid
Fútbol europeo

En España ya fijan la fecha para el debut de Mastantuono en el Real Madrid

El jugador por el que el Real Madrid inscribió a Mastantuono en el Castilla
Fútbol europeo

El jugador por el que el Real Madrid inscribió a Mastantuono en el Castilla

Di María sorprendió al elegir los 5 máximos ídolos de la Selección Argentina
Lionel Messi

Di María sorprendió al elegir los 5 máximos ídolos de la Selección Argentina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo