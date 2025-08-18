Xabi Alonso, enamorado de Mastantuono: de la “garra argentina” a “una zurda espectacular”

En el marco de la primera fecha de LaLiga, el próximo martes el Real Madrid hará su debut en el certamen al recibir a Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu. Allí, el equipo comandado por Xabi Alonso buscará iniciar la temporada 2025/26 de la mejor manera.

Previo a este encuentro, el entrenador del Merengue habló en conferencia de prensa. Allí fue consultado por Franco Mastantuono, quien lleva tres entrenamientos con el plantel, y el español no solo lo elogió, sino que afirmó que podría tener su debut muy pronto.

“Podría tener minutos mañana. Va a aportar calidad, va a aportar energía. Es comprometido defensivamente, en poco tiempo he visto que tiene ese espíritu argentino, guerrero. Tiene calidad y es combativo“, inició con la posibilidad de que el oriundo de Azul debute ante Osasuna.

Siguiendo con sus declaraciones, elogió al surgido de River: “Tiene una pierda zurda espectacular, tanto en el último pase como en la definición que es muy buena. Es un jugador joven y que tenemos que acompañarlo, pero que ya está a un muy bien nivel”.

De esta manera, luego de ser presentado el pasado jueves, Mastantuono podría tener su primer partido oficial con el Merengue con tan solo tres entrenamientos junto al plantel. Ahora, dependerá de Xabi Alonso si lo convoca o lo margina de la lista.

Xabi Alonso bancó los dichos de Mastantuono

Por otro lado, en conferencia de prensa el DT del Real Madrid fue consultado por los dichos de Mastantuono en su presentación, ya que el argentino afirmó que Lionel Messi era el mejor jugador de la historia. Al respecto, lo bancó y fundamentó sus dichos.

“Yo puedo ver que tenga lógica que su jugador favorito sea Messi, siendo argentino, siendo zurdo, no es una sorpresa para mí”, respondió, sin darle mayor importancia al debate sobre el mejor jugador de todos los tiempos.

