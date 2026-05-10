Los mejores memes de Barcelona campeón de LaLiga ante Real Madrid

En el Camp Nou y frente a su histórico rival, el combinado catalán completó la hazaña y se consagró en la edición 2025-26.

Por la Fecha 35 de LaLiga, Barcelona se impuso este domingo ante Real Madrid por 2-0 en el Estadio Camp Nou y gritó campeón. El elenco comandado por Hansi Flick necesitaba al menos un empate para desatar los festejos y consiguió celebrar frente a su clásico rival.

A los 9 minutos de la primera parte, Marcus Rashford abrió la cuenta para acercar a los hinchas locales al festejo con un tiro libre al palo más lejano. A los 18, Ferran Torres estiró la diferencia. Aquellos dos tantos llevaron al combinado catalán a la victoria a pesar de los intentos de los blancos por recortar la brecha.

Mientras la acción ocurría en el campo, las redes sociales se inundaron de memes y todo explotó con el pitazo final. Los hinchas de Real Madrid apuntaron contra Florentino Pérez y sus principales figuras. Del otro lado, hubo burlas por el presente del Merengue y hasta menciones al conflicto de Federico Valverde con Aurelién Tchouaméni.

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