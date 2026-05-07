Roma, de le intención de retener a Dybala a la posibilidad de vender a Soulé

Gian Piero Gasperini quiere mantener y reforzar el plantel para la próxima temporada, pero se deberán atender los límites que imponen las normativas del Fair Play Financiero.

Más allá de la búsqueda de asegurar la clasificación a la próxima Champions League en el final de temporada, en Roma quedan varios asuntos para resolver durante el receso, ligados especialmente en mantener una plantilla competitiva para el entrenador Gian Piero Gasperini, quien se decidió a presionar personalmente por la renovación de Paulo Dybala cuando comenzó a sonar con fuera la posibilidad que este refuerce a Boca a mediados de año.

Así como el vínculo de La Joya vencerá el 30 de junio, sucede lo mismo con Lorenzo Pellegrini, Zeki Celik y Stephan El Shaarawy, futbolistas que el DT también pidió retener. Esto, sumado a que seguramente el club saldrá en busca de nuevos fichajes, hace que se debe prestar especial atención también a no excederse respecto a los límites impuestos por el Fair Play Financiero.

Si Roma quiere mantener la amplia mayoría del plantel y además sumar refuerzos, debería desprenderse de manera definitiva al menos de un jugador que reporte un buen ingreso de dinero, lo que no sucedería con ninguno de los mencionados anteriormente si se marchan en libertad de acción.

Allí aparece el nombre de Matías Soulé, un futbolista que en el club no tienen como prioridad vender, pero al que tampoco le cerrarán las puertas si llega un ofrecimiento que les cierre desde lo económico. Pretendientes no le faltan al marplatense que registra 7 goles y 8 asistencias en la presente temporada, porque según avanzó este jueves el portal TMW, tanto Aston Villa y Bornemouth en la Premier League, como Borussia Dortmund y Stuttgart en la Bundesliga, están interesados en su fichaje.

En Roma no descartan la posibilidad de transferir a Soulé.

¿Cuál es el valor de Soulé?

Según la última actualización del portal especializado Transfermarkt, Matías Soulé tiene un valor de mercado actual de 35 millones de euros. Sin embargo, desde TMW se detalló que en Roma aceptarían una oferta de 30 millones para dejarlo salir.

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El club italiano debe recaudar aproximadamente 80 millones de euros según el planeamiento que han comenzado a diagramar para la próxima temporada para no incumplir los límites del Fair Play Financiero. Además de Soulé, también están dispuestos a transferir a Ndicka, Kone y Svilar.

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