Se confirmó la figura de Barcelona que se perderá el clásico ante Real Madrid: “No podrá estar”

La Fecha FIFA ha vuelto a complicar al Barcelona en el inicio de la temporada, porque así como Lamine Yamal había regresado lesionado de su convocatoria a la Selección de España en septiembre, esta vez fue Robert Lewandowski el que dio malas noticias a Hansi Flick tras reportar con Polonia.

Según se confirmó este martes desde las redes sociales oficiales del club, el delantero “tiene una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja, y el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión”.

Automáticamente descartado para el duelo del próximo sábado ante Girona, también se perderá el tercer partido por la fase de liga de la Champions League, ante Olympiacos. En adelante, dependerá de cuál sea el grado de la lesión determinar cuánto tiempo más será baja.

Según avanzó el Diario Sport, se trataría de una rotura muscular de Grado 2, lo que le demandaría una recuperación de entre tres y cuatro semanas. Así las cosas, “no podrá estar en el clásico ante Real Madrid” programado para el 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu, y también del partido ante Elche del 2 de noviembre.

Barcelona confirmó la lesión de Lewandowski.

La situación de Raphina y Lamine Yamal

Además de la lesión confirmada de Robert Lewandowski, ni Raphina ni Lamine Yamal se encuentran en la actualidad en óptimas condiciones físicas. El brasileño abandonó la Ciutat Esportiva este martes antes que finalizara el entrenamiento, pues solo hizo trabajos en el gimnasio a causa de una molestia y ya está descartado para el partido ante Girona.

Publicidad

Publicidad

La situación de la joya española es más alentadora, al menos en lo inmediato, porque ya acumuló dos prácticas a la par del grupo y estaría en condiciones de volver a jugar este sábado. Sin embargo, el propio Hansi Flick explicó que por tratarse su lesión de una pubalgia, su seguimiento es semana a semana debido a que son significativas las chances de que pueda resentirse, razón por la cual dijo no poder confirmar su presencia en el clásico.

A esperas de Joan García

En Barcelona cruzan los dedos para que Joan García llegue a tiempo con su recuperación para disputar el clásico ante Real Madrid, especialmente porque Wojciech Szczęsny no ha dado garantías como su reemplazante, recibiendo seis goles en los últimos dos partidos. “Mi rodilla va bien”, había reconocido el arquero que llegó procedente del Espanyol días atrás.