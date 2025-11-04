El mensaje implícito de Robert Lewandowski a Julián Álvarez en medio de los rumores de su traspaso a Barcelona: “Pueden pasar muchas cosas”

A los 37 años, Robert Lewandowski encara su cuarta temporada con la camiseta de Barcelona. Aunque hay una opción para extender el vínculo, la presente campaña podría definir el final de la estadía del delantero polaco en el equipo catalán.

Tras haber superado la barrera de los 100 goles en el Blaugrana, en poco más de 150 partidos, la edad de Lewandowski es un factor a considerar por parte de la dirigencia de Barcelona. Por eso, Joan Laporta ya piensa en alternativas y Julián Álvarez es su favorito para el puesto.

Ya no es un secreto que uno de los grandes planes del culé para la temporada 2026-27 es contar con la actual estrella de Atlético de Madrid. La negociación por el campeón del mundo en Qatar 2022 no será sencilla, pero en Cataluña se ilusionan con su fichaje.

En ese contexto, el propio Lewandowski salió a defenderse al mostrarse enfocado en lo que ocurre en la actual campaña, que podría ser su última en Barcelona. “No tengo prisa”, explicó el polaco sobre la definición de su futuro en declaraciones compartidas por Fabrizio Romano.

“También pueden pasar muchas cosas en mi vida, pero mientras tanto estoy muy feliz y concentrado en esta temporada, en marcar goles y en ganar títulos. Estas son las únicas cosas que tengo en mente ahora mismo”, se extendió el exdelantero de Bayern Múnich y Borussia Dortmund.

Las dos alternativas de Barcelona a Julián Álvarez

Laporta tiene como prioridad sumar a un centrodelantero para la próxima campaña y, de no llegar a buen puerto con Atlético de Madrid por el argentino, tiene en mente otras dos opciones ‘low-cost’ para reforzar esa zona del equipo de Hansi Flick.

Serhou Guirassy, el atacante de 29 años que milita en Borussia Dortmund, es una de las opciones firmes para la posición. La otra alternativa ya es la de un futbolista mucho más joven, Etta Eyong, de Levante y 21 años.

