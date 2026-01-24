Seis meses después de comprar a Máximo Perrone, Como puede venderlo por el doble en la Serie A

En su regreso a la Serie A, Como dio en el blanco con los dos refuerzos argentinos que salió a buscar para jerarquizar el plantel que conduce Cesc Fábregas, porque aunque Nicolás Paz suele ser destinatario habitual de los flashes y los elogios, siendo el jugador con más participación de gol de toda la Serie A, también Máximo Perrone ha tenido un rendimiento en ascenso desde que llegó procedente de Manchester City.

El futbolista surgido de Vélez, de hecho, parece haber encontrado su lugar en Europa tras no encontrar sitio en la Premier League y haber jugado cedido en LaLiga de España con Las Palmas. En la presente temporada, ha disputado un total de 20 partidos oficiales y en 18 de ellos lo hizo como titular, con aporte de dos goles y tres asistencias.

Esa acumulación de buenos rendimientos hizo que en apenas seis meses Máximo Perrone dispare su cotización, porque de los 13 millones de euros que desembolsó Como para comprarle la totalidad de su ficha a Manchester City su valor de mercado aumentó hasta los 25 millones según la última actualización de Transfermarkt.

Perrone duplicó su valor de mercado desde que dejó Manchester City. (Getty).

Si en el club de Lombardía quisieran, podrían recoger de inmediato los frutos de esa inversión debido a que según se avanzó desde el portal italiano TMW en Napoli están interesados en el fichaje del futbolista argentino de 23 años, que es uno de los nombres que encabeza la lista de posibles refuerzos elaborada por el director deportivo Giovanni Manna.

Siempre según el mencionado medio, el equipo dirigido por Antonio Conte, que marcha en la tercera posición de la Serie A, quiere a Perrone como reemplazo de Stanislav Lobotka, que se iría a final de temporada, y ya iniciaron las conversaciones con su entorno con las miras puestas en el mercado de final de temporada.

¿Qué vínculo tiene Perrone con Como 1907?

Tras adquirir de Manchester City la totalidad de la ficha del jugador surgido de Vélez, Como le firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2029 que confirma la consideración de un futbolista que más allá de su buen presente puede dar mucho rédito futuro.

