Las 4 sorpresas en la lista de la Selección Argentina para el amistoso ante Angola

Con el Mundial 2026 en el horizonte y el boleto en mano, la Selección Argentina aprovechará las próximas ventanas internacionales para prepararse para defender el título en Estados Unidos, México y Canadá. Este jueves, Lionel Scaloni entregó la lista de convocados para la Fecha FIFA de noviembre.

La Albiceleste visitará a Angola en Luanda, la capital de aquel país, el viernes 14 de noviembre. Con Lionel Messi a la cabeza de la lista, el cuerpo técnico decidió dejar fuera de este compromiso algunos nombres importantes para darles rodaje a otros ante la cancha de ganarse un lugar para la cita.

Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Franco Mastantuono, Leonardo Balerdi, Leandro Paredes, Marcos Acuña y Facundo Cambeses son algunos de los habituales convocados que no viajarán a Angola. Por el contrario, habrá 4 jugadores poco habituales en esta oportunidad, todos ellos con un gran presente en Europa.

Los convocados de la Selección Argentina.

Las sorpresas de la lista de Scaloni

VALENTÍN BARCO

Valentín Barco, jugador de Racing de Estrasburgo. (Foto: RCSA_English)

Tras sus pasos por Brighton y Sevilla, en ambos con poca participación, el surgido de Boca Juniors atraviesa una destacada actualidad en Racing de Estrasburgo. Alejado de su posición inicial como lateral izquierdo, el Colo brilla en el mediocampo del combinado francés, que pelea bien alto en la Ligue 1.

JOAQUÍN PANICHELLI

Panichelli, delantero de Racing de Estrasburgo. (Foto: RCSA_English)

Si hablamos de Racing de Estrasburgo también debemos destacar a este delantero argentino. El de 23 años, que había desarrollado su carrera en España, la rompe en su primera temporada en el club francés siendo el goleador de la Ligue 1 con 9 gritos en 11 fechas.

GIANLUCA PRESTIANNI

Gianluca Prestianni, delantero de Benfica. (Foto: Getty)

El hombre de Benfica acumula protagonismo en el club de la Primeira Liga, pero lo más destacado de él se vio en el último Mundial Sub 20. El exjugador de Vélez fue una de las figuras en el plantel de Diego Placente que terminó subcampeón en la cita de Chile.

MÁXIMO PERRONE

Máximo Perrone, volante de Como 1907. (Foto: Getty)

Otro de los futbolistas que se beneficiaron con un traspaso en el último mercado de pases. También surgido de Vélez, el volante fue adquirido por Como 1907, dónde también brilla Nico Paz, y encontró una importante regularidad que lo puso de nuevo en la órbita de la Selección Argentina.

Revelan los millones que pagó Angola para jugar con Argentina

En la fecha FIFA de noviembre, la Selección Argentina solo tendrá el amistoso contra Angola. La Albiceleste regresará a África después de mucho tiempo para despedir el 2025, en un Estadio 11 de Novembro repleto. Para poder regalarle este espectáculo a sus fanáticos, la Federación Angoleña de Fútbol tuvo que desembolsar una enorme cantidad de dinero.

De acuerdo a lo informado por Sport News Africa, este partido de exhibición le costó alrededor de 12 millones de euros a Angola. Esta fortuna se debe a la presencia de Lionel Messi, un factor clave para que se agoten todas las entradas y el compromiso se juegue con la cancha repleta de espectadores.

