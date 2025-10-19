Es tendencia:
Mientras pelea por un lugar para el Mundial 2026, el enorme elogio que recibió Nico Paz por ser figura en la Serie A: “Lo estamos llevando a otro nivel”

Como superó a Juventus 2 a 0 por la séptima jornada de la Serie A con el futbolista de la Selección Argentina como figura.

Por Lautaro Toschi

Nicolás Paz atraviesa un gran presente en Como. Este domingo, su equipo recibió a Juventus por la séptima jornada de la Serie A y el futbolista de la Selección Argentina fue determinante para la victoria de su equipo: brindó una asistencia y marcó un golazo en el 2 a 0 ante la Vecchia Signora. Quien lo llenó de elogios una vez finalizado el partido fue Cesc Fábregas, su entrenador.

En conferencia de prensa, Cesc Fábregas se refirió al gran presente de Nico Paz: “Es verdad que yo he creído ahora en Nico Paz, lo estamos llevando a otro nivel pero es todo gracias a él, a cómo trabaja, a su humildad… Llegó de Argentina esta semana y enseguida se puso a trabajar. Es un campeón”.

Además, agregó: “Estoy muy tranquilo con el futuro de Nico Paz porque entiendo muy bien cuándo un jugador tiene hambre y tiene una cabeza para convertirse en top, y cuándo uno es un jugador de un momento o de una temporada. Puede llegar donde quiera si continúa con esta humildad. El talento y el físico están ahí”.

El muy buen andar de Nico Paz en Como

Nicolás Paz llegó a Como desde Real Madrid a mediados de 2024 y tuvo una muy buen primera temporada, pero en el inicio de la actual está mostrando una versión superadora. Hasta el momento acumula cuatro tantos en ocho partidos jugados, además brindó cuatro asistencias. Su gran nivel en la Serie A lo llevó a Scaloni a convocarlo habitualmente a la Selección Argentina.

¿Nico Paz se ganó un lugar para el Mundial 2026?

Es difícil dar por hecho que Nicolás Paz va a jugar el Mundial 2026, pero hay indicios claros que será tenido en cuenta hasta el final. Es un chico joven con un talento que no abunda, es alternativa para jugar en el frente de ataque, detrás de los delanteros y tiene facilidades para ocupar distintas posiciones. Todo indica que si cierra una buena temporada en Como, Nico Paz tendrá un lugar en la lista de 26 de Scaloni para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

