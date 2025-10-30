Es tendencia:
Sensación por el Colo Barco tras su primer gol en Racing de Estrasburgo: “El mejor jugador de la Ligue 1”

El 'Colo' convirtió en la goleada de Racing de Estrasburgo ante Auxerre y los medios franceses se deshicieron en elogios.

Por Marco D'arcangelo

Valentín Barco, jugador de Racing de Estrasburgo.

En la goleada de Racing de Estrasburgo ante Auxerre por 3 a 0 por la décima fecha de la Ligue 1, el volante argentino, Valentín Barco, definió de gran manera tras un rebote del arquero rival y de esta manera convirtió su primer gol desde que dio el salto al fútbol europeo.

A lo largo de la temporada, en la que su equipo pelea en los primeros puestos del certamen y también está bien posicionado en la Conference League, el ‘Colo’ mostró un gran rendimiento, por lo que sería convocado nuevamente por Lionel Scaloni para la Selección Argentina. 

Además de esto, el surgido de las divisiones inferiores de Boca generó elogios en todo el fútbol francés. Tal es así que el prestigioso medio L’Equipe lo catalogó como el mejor jugador de la Ligue 1, por encima de otras figuras como Ousmane Dembélé, Vitinha o Hakimi.

“Barco, prácticamente es el mejor jugador de la Ligue 1”, dijo el periodista de L’Equipe, Bernard Lions, en un video en el que analizó lo mejor de la fecha 10 de la liga francesa, en la que Racing de Estrasburgo goleó para llegar a los 19 puntos y meterse en el cuarto puesto del certamen.

Por otro lado, fue reconocido por este medio francés por su buen partido ante Auxerre, debido a que lo eligieron para formar parte del equipo de la fecha. En esta oportunidad, lo ubicaron como volante central y calificaron su actuación con 8 puntos, siendo uno de los más destacados de la jornada.

El lateral izquierdo del Estrasburgo se reencuentra en el mediocampo con su compañero Valentín Barco (8), quien asistió en los dos primeros goles y marcó el tercero el miércoles por la noche”, fue la justificación para elegir al ‘Colo’ como uno de los mejores de la fecha 10.

Los números de Valentín Barco en Racing de Estrasburgo

Desde su llegada al elenco francés, el futbolista argentino de 21 años lleva disputados un total de 29 partidos, en los que convirtió un gol y aportó cinco asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y no fue expulsado en 2259 minutos en cancha.

En síntesis

  • Valentín Barco convirtió su primer gol en el fútbol europeo en la victoria 3-0 de Racing de Estrasburgo ante Auxerre.
  • El medio francés L’Equipe catalogó a Barco como el mejor jugador de la Ligue 1 de la fecha 10.
  • El volante argentino fue elegido para el equipo ideal de la fecha 10 con una calificación de 8 puntos.
Marco D'arcangelo

