Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

Un juvenil sin contrato profesional, el Colo Barco y 3 más: las sorpresas que planea Scaloni en la Selección Argentina

La lista de convocados de la Albiceleste tendrá muchas novedades, con regresos esperados y caras nuevas. Detalles.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Las sorpresas que prepara Scaloni para el amistoso ante Angola
© Getty ImagesLas sorpresas que prepara Scaloni para el amistoso ante Angola

Lionel Scaloni prepara la lista para un nuevo amistoso internacional. En la fecha FIFA de noviembre, la Selección Argentina solo enfrentará a Angola en lo que será su última presentación del año. El DT armaría una convocatoria con algunas caras nuevas y con la presencia de algunos futbolistas que no venían siendo utilizados.

De acuerdo a lo informado por Infobae, tanto Julio Soler como Gianluca Prestianni aparecen en el radar del estratega luego de su destacada actuación en el Mundial Sub 20. El lateral izquierdo tendrá una chance de oro para meterse en la pelea con Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.

En ese mismo sector, también podría darse el regreso de Valentín Barco, de gran presente en Racing de Estrasburgo. El cuerpo técnico de la Albiceleste está al tanto de su buen rendimiento, al igual que el de su compañero Joaquín Panichelli, otro que sueña con obtener su posible convocatoria.

Demian Talavera, de no tener contrato a ser llamado a la Selección Argentina

La travesía de la Selección Argentina por Angola también contará con la presencia de Demian Talavera, que se sumó al grupo de sparrings que integrarán la delegación. El arquero de 18 años brilla en la reserva de San Lorenzo y todavía no cuenta con contrato profesional.

En lo que va del Torneo Proyección, el joven disputó nueve compromisos oficiales y detuvo un penal. Además, forma parte del grupo de arqueros que entrena con el plantel de Primera División, dirigido por Damián Ayude.

Dónde y cuándo se juega el amistoso entre la Selección Argentina y Angola

El partido se disputará el viernes 14 de noviembre en Luanda, la capital de Angola. El compromiso todavía no tiene horario definido, pero un factor a tener en cuenta es que el país africano tiene 4 horas más que Argentina. Por ende, es probable que el amistoso se juegue por la noche angoleña y tarde argentina.

Publicidad
Revelan el rol clave de Chiqui Tapia para que FIFA acepte más partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay en el Mundial 2030: “Estamos trabajando”

ver también

Revelan el rol clave de Chiqui Tapia para que FIFA acepte más partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay en el Mundial 2030: “Estamos trabajando”

La Finalissima entre Argentina y España tendrá un detalle adicional que no estaba previsto

ver también

La Finalissima entre Argentina y España tendrá un detalle adicional que no estaba previsto

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

jpasman
toti pasman

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

Lee también
El gol del Colo Barco para Racing de Estrasburgo ante Auxerre por la Ligue 1
Fútbol europeo

El gol del Colo Barco para Racing de Estrasburgo ante Auxerre por la Ligue 1

El jugador que confirmó que Valentín Barco acertó con su temprana salida de Boca: “Avanzó”
Fútbol europeo

El jugador que confirmó que Valentín Barco acertó con su temprana salida de Boca: “Avanzó”

La fortuna que pide Racing de Estrasburgo por el Colo Barco ante el interés de Bayern Múnich
Fútbol europeo

La fortuna que pide Racing de Estrasburgo por el Colo Barco ante el interés de Bayern Múnich

La ATP analiza tomar una decisión que podría perjudicar drásticamente a Argentina
Tenis

La ATP analiza tomar una decisión que podría perjudicar drásticamente a Argentina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo