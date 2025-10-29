Es tendencia:
Definición de lujo: el gol del Colo Barco para Racing de Estrasburgo ante Auxerre por la Ligue 1

El futbolista argentino gritó por primera vez en el fútbol europeo con un soberbio remate ante la salida del arquero.

Por Agustín Vetere

Valentín Barco anotó su primer gol en Racing de Estrasburgo.
© @RCSA_EnglishValentín Barco anotó su primer gol en Racing de Estrasburgo.

Por la décima fecha de la Ligue 1, Racing de Estrasburgo recibió a Auxerre en el Stade de la Meinau con el objetivo de mantenerse en la pelea por el primer puesto del certamen. De ganar, los dirigidos por Liam Rosenior quedarían a solo dos unidades de los líderes.

El combinado francés, que acumulaba 5 victorias, 1 empate y 3 derrotas en lo que iba del campeonato, enfrentaba a uno de los clubes que está peleando por mantener la categoría. Por ello, aprovecharon para dar una exhibición ante su público, con participación argentina sobre la cancha.

Es que Joaquin Panichelli, al minuto del complemento, abrió la cuenta para los locales con una definición sin oposición en el segundo palo. Tras el aporte del delantero goleador del campeonato que pide pista en la Albiceleste, Valentín Barco comenzó con su show.

A los 10, el surgido de Boca Juniors robó en campo contrario y habilitó a su compañero Sebastian Nanasi para el 2-0 parcial. Pasaron solamente 5 minutos para que el Colo estirara la diferencia al capturar un rebote y definir de zurda y preciso al ángulo más lejano.

Con estos aportes argentinos, Racing de Estrasburgo se quedó con la victoria por 3-0 y alcanzó las 19 unidades tras 10 fechas. Hasta el momento, Paris Saint-Germain lidera con 21 puntos, mientras que Mónaco es escolta con 20.

Así está la tabla de la Ligue 1

DATOS CLAVE

  • Racing de Estrasburgo derrotó a Auxerre por la décima fecha de la Ligue 1.
  • El argentino Joaquín Panichelli abrió el marcador al minuto del complemento para los locales.
  • Valentín Barco anotó un gol y asistió a Sebastian Nanasi en el 2-0 parcial.
