Cole Palmer sufrió un accidente doméstico, se fracturó y será baja por tiempo indefinido en Chelsea

Cole Palmer es la principal figura del Chelsea y una de las grandes cartas por las que apostará Inglaterra en la Copa del Mundo. Sin embargo, el MVP del Mundial de Clubes para los Blues lleva sin jugar desde finales de septiembre y, cuando se esperaba su vuelta, finalmente eso se pospondrá.

Y es que Palmer, teóricamente, ya está recuperado de la molestia en la zona púbica que lo ha mantenido apartado de las canchas este último mes, pero ahora sufrió una nueva lesión, la fractura de uno de sus dedos del pie, tal y como confirmó Enzo Maresca en conferencia de prensa.

El entrenador de los Blues reveló el incidente que el futbolista sufrió en su hogar y que retrasó algunos días su regreso al fútbol. “Lamentablemente, Cole sufrió un accidente doméstico, golpeó su dedo… Está fracturado“, informó Maresca a la prensa presente en la conferencia. “Ya estaba prácticamente recuperado del otro problema, pero esto le provocará un retraso menor“, explicó.

Palmer sufrió una nueva lesión y seguirá de baja. (Getty)

De todas formas, el italiano es optimista sobre la recuperación de Palmer: “Se perderá el partido de este fin de semana, pero intentaremos contar con el para Barcelona o bien, para Arsenal”, aseguró. “Lo único que se es que no estará para esta semana”, concluyó.

Medios ingleses aseguraron que Palmer se golpeó el dedo con una puerta

Si bien Enzo Maresca se limitó a informar la ausencia de Palmer y a destacar la fractura de uno de sus dedos del pie como el motivo de la misma, en Sky Sports revelaron que ésta se dio a raíz de un golpe con una puerta. “Sufrió una fractura en uno de sus dedos del pie izquierdo al golpearse con una puerta en su hogar“, señalaron.

“Palmer había regresado a los trabajos en Cobham brevemente antes del incidente y esperaba sumar minutos en cancha luego de perderse la Fecha FIFA con Inglaterra por la lesión en su pubis”, completó el medio.

Tras ser MVP del Mundial de Clubes, Palmer apenas pudo jugar esta temporada. (Getty)

Luego de cerrar la campaña 2024/25 como figura en la Conference League y Mundial de Clubes, torneos que ganó el Chelsea, Cole Palmer apenas lleva 235 minutos disputados y 2 goles convertidos esta temporada. Múltiples lesiones lo han mantenido apartado de las canchas durante buena parte de la misma.

