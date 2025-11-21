Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

Cole Palmer sufrió un accidente doméstico, se fracturó y será baja por tiempo indefinido en Chelsea

El futbolista está sin jugar desde finales de septiembre, aunque se esperaba que regresara para estas fechas.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Cole Palmer y una insólita lesión que lo mantendrá fuera de las canchas
© GettyCole Palmer y una insólita lesión que lo mantendrá fuera de las canchas

Cole Palmer es la principal figura del Chelsea y una de las grandes cartas por las que apostará Inglaterra en la Copa del Mundo. Sin embargo, el MVP del Mundial de Clubes para los Blues lleva sin jugar desde finales de septiembre y, cuando se esperaba su vuelta, finalmente eso se pospondrá.

Y es que Palmer, teóricamente, ya está recuperado de la molestia en la zona púbica que lo ha mantenido apartado de las canchas este último mes, pero ahora sufrió una nueva lesión, la fractura de uno de sus dedos del pie, tal y como confirmó Enzo Maresca en conferencia de prensa.

El entrenador de los Blues reveló el incidente que el futbolista sufrió en su hogar y que retrasó algunos días su regreso al fútbol. “Lamentablemente, Cole sufrió un accidente doméstico, golpeó su dedo… Está fracturado“, informó Maresca a la prensa presente en la conferencia. “Ya estaba prácticamente recuperado del otro problema, pero esto le provocará un retraso menor“, explicó.

Palmer sufrió una nueva lesión y seguirá de baja. (Getty)

Palmer sufrió una nueva lesión y seguirá de baja. (Getty)

De todas formas, el italiano es optimista sobre la recuperación de Palmer: “Se perderá el partido de este fin de semana, pero intentaremos contar con el para Barcelona o bien, para Arsenal”, aseguró. “Lo único que se es que no estará para esta semana”, concluyó.

Medios ingleses aseguraron que Palmer se golpeó el dedo con una puerta

Si bien Enzo Maresca se limitó a informar la ausencia de Palmer y a destacar la fractura de uno de sus dedos del pie como el motivo de la misma, en Sky Sports revelaron que ésta se dio a raíz de un golpe con una puerta. “Sufrió una fractura en uno de sus dedos del pie izquierdo al golpearse con una puerta en su hogar“, señalaron.

Publicidad
Ganó 3 títulos de Europa, sueña con su primera Champions League y quiere sacar a Dibu Martínez de Aston Villa

ver también

Ganó 3 títulos de Europa, sueña con su primera Champions League y quiere sacar a Dibu Martínez de Aston Villa

“Palmer había regresado a los trabajos en Cobham brevemente antes del incidente y esperaba sumar minutos en cancha luego de perderse la Fecha FIFA con Inglaterra por la lesión en su pubis”, completó el medio.

Tras ser MVP del Mundial de Clubes, Palmer apenas pudo jugar esta temporada. (Getty)

Tras ser MVP del Mundial de Clubes, Palmer apenas pudo jugar esta temporada. (Getty)

Luego de cerrar la campaña 2024/25 como figura en la Conference League y Mundial de Clubes, torneos que ganó el Chelsea, Cole Palmer apenas lleva 235 minutos disputados y 2 goles convertidos esta temporada. Múltiples lesiones lo han mantenido apartado de las canchas durante buena parte de la misma.

Publicidad

Datos clave

  • Cole Palmer, figura del Chelsea, sufrió una fractura de uno de sus dedos del pie por un accidente doméstico.
  • El entrenador Enzo Maresca confirmó que la lesión de Cole Palmer le provocará un “retraso menor” en su regreso a las canchas.
  • Cole Palmer lleva sin jugar desde finales de septiembre por una molestia en la zona púbica y se perderá el partido del fin de semana.
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

jpasman
toti pasman

"A pesar de la mala comunicación de AFA, es justo que Rosario Central tenga el título de campeón"

Lee también
Atento Enzo Fernández, Chelsea pierde a su máxima figura hasta diciembre: “Los médicos no son magos”
Noticias de la Premier League

Atento Enzo Fernández, Chelsea pierde a su máxima figura hasta diciembre: “Los médicos no son magos”

La gran diferencia de salarios que tienen Bruno Fernandes y Cole Palmer
Fútbol europeo

La gran diferencia de salarios que tienen Bruno Fernandes y Cole Palmer

Manchester City quiere gastar 170 millones en el regreso de Cole Palmer
Fútbol europeo

Manchester City quiere gastar 170 millones en el regreso de Cole Palmer

Boca hoy: formación para recibir a Talleres, Bianchi explicó por qué no va a La Bombonera y más
Boca Juniors

Boca hoy: formación para recibir a Talleres, Bianchi explicó por qué no va a La Bombonera y más

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo