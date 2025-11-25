Es tendencia:
Por qué no juegan Pedri y Cole Palmer en Chelsea vs. Barcelona hoy por la Champions League 2025

Chelsea vs. Barcelona, sin dos de sus máximas figuras en un partido clave de Champions.

Por Germán Celsan

Barcelona visita Stamford Bridge en un partido crucial tanto para el club blaugrana como para el Chelsea por la fase de liga de la Champions League, con ambos equipos igualados a siete puntos en mitad de tabla. Y ambos registran bajas de peso para el encuentro.

Las ausencias confirmadas más resonantes son las de Cole Palmer en los Blues y la de Pedri en el club culé, dos futbolistas que quedaron fuera de los convocados y que arrastran molestias particulares que los han mantenido apartados de las canchas desde hace ya un tiempo.

Por qué no juega Cole Palmer en Chelsea vs. Barcelona

El caso de Cole Palmer es bastante particular, porque el mediapunta inglés se había recuperado de una pubalgia, pero tuvo un accidente doméstico en el que sufrió la fractura de uno de sus dedos del pie.

A raíz de ello, fue baja en Chelsea vs. Burnley el fin de semana, se perderá el partido de este martes vs. Barcelona y tampoco estará disponible para enfrentar al Arsenal el próximo fin de semana.

Cole Palmer y una insólita lesión que lo mantendrá fuera de las canchas

Cole Palmer tuvo un accidente doméstico y se perderá varios partidos.

Por qué no juega Pedri en Barcelona vs. Chelsea

Por su parte, Pedri no jugó en todo el mes de noviembre por problemas musculares, ese es el motivo por el cual Hansi Flick lo dejó fuera de los convocados para el partido de este martes en Stamford Bridge. El último partido de Pedri en cancha fue ante Real Madrid en El Clásico, en octubre pasado. Encuentro en el que, dicho sea de paso, se fue expulsado.

Además de Pedri, son bajas Gavi y ter Stegen en Barcelona, dos jugadores que llevan tiempo fuera y que tienen para varias semanas más fuera de las canchas. En contraparte, Raphinha podría volver a ser titular en el club culé, tras sumar minutos el pasado fin de semana.

El elogio de Paul Scholes a Pedri

Pedri no juega desde el Barcelona vs. Real Madrid.

Formaciones Chelsea vs. Barcelona

CHELSEA: Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevor Chalobah, Marc Cucurella; Reece James, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Estevao; Garnacho, Pedro Neto.

DT: Enzo Maresca

BARCELONA: Joan García; Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubrasi, Balde; Eric García, Frenkie De Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran Torres.

DT: Hansi Flick

En síntesis

  • Cole Palmer (Chelsea) y Pedri (Barcelona) son bajas confirmadas para el partido de Champions League en Stamford Bridge.
  • Cole Palmer no juega por la fractura de un dedo del pie sufrida en un accidente doméstico.
  • Pedri no juega por problemas musculares y su último partido fue ante el Real Madrid en octubre.
