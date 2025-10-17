Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Atento Enzo Fernández, Chelsea pierde a su máxima figura hasta diciembre: “Los médicos no son magos”

En plena disputa de la Premier League, los Blues no podrán contar con el jugador distinto que tienen en el plantel.

Por Germán Celsan

Importante lesión en Chelsea
© GettyImportante lesión en Chelsea

Chelsea se consagró campeón del mundo de clubes a mitad de año, y mucho tuvo que ver Cole Palmer para ello. El inglés fue la figura del campeonato y convirtió un doblete en la final para doblegar al PSG, campeón de Champions. Sin embargo, el inicio de la nueva temporada lo ha visto lidiar con múltiples lesiones, y tiene para un largo tiempo fuera de las canchas.

Palmer acusó problemas en la zona de la ingle, que fue catalogada como pubalgia, y que ya lo hizo perderse partidos a finales de agosto. Cuando parecía recuperado, a finales de septiembre se resintió de la lesión y lleva sin jugar desde entonces. Enzo Maresca había explicado que esperaba su regreso para después de la Fecha FIFA, pero el DT de Chelsea reveló este viernes que esa lesión llevará más tiempo de recuperación.

Estaba equivocado, lamentablemente tendrá que estar fuera otras seis semanas más. Así que, esa es la actualización”, tuvo que reconocer Enzo Maresca al ser consultado por el estado de Palmer en conferencia de prensa. “Sí, absolutamente, intentaremos protegerlo tanto como podemos y lo más importante es que cuando vuelva, lo haga en su mejor versión y totalmente recuperado”, aseguró Maresca, ante la pregunta si se mantenía la versión anterior de que Palmer no sería operado.

Cole Palmer seguirá siendo baja en Chelsea por su molestia en la ingle. (Getty)

Cole Palmer seguirá siendo baja en Chelsea por su molestia en la ingle. (Getty)

Y si bien el mediapunta no pasará por el quirófano, Maresca reconoció que no hay forma de apresurar su vuelta: “Los médicos no son magos, si te dicen que se necesitan seis semanas más, seis semanas más serán. Ahora tendremos un problema que resolver semana tras semana, pero lo haremos”, sentenció.

Sobre sus posibles reemplazantes, destacó la actuación de Malo Gusto vs. Liverpool y de Facundo Buonanotte por Champions vs. Benfica. “Nos adaptaremos de acuerdo a las necesidades del partido y el rival”, explicó el entrenador italiano.

Publicidad
Facundo Buonanotte, ante una buena oportunidad de sumar minutos. (Getty)

Facundo Buonanotte, ante una buena oportunidad de sumar minutos. (Getty)

Los partidos que se perdería Palmer en Chelsea por la pubalgia

Cole Palmer ya se ha ausentado de cuatro partidos de Chelsea por la molestia en la ingle. Ante Benfica por Champions, vs. Lincoln City por Carabao Cup y los partidos de Premier vs. Brighton y Liverpool. Además, previamente había estado ausente contra West Ham y Fulham, los dos partidos de agosto que no jugó por la lesión inicial.

Pensando en las próximas semanas, Palmer no estará para enfrentar a rivales importantes como Tottenham, Arsenal y Barcelona. Al menos si los tiempos de recuperación señalados por Enzo Maresca se mantienen como hasta el momento.

Publicidad

Los partidos que se perdería Cole Palmer:

  • 17 de octubre: vs. Nottingham Forest (Premier League)
  • 22 de octubre: vs. Ajax (Champions League)
  • 25 de octubre: vs. Sunderland AFC (Premier League)
  • 29 de octubre: vs. Wolverhampton (Carabao Cup)
  • 1 de noviembre: vs. Tottenham (Premier League)
  • 5 de noviembre: vs. Qarabag (Champions League)
  • 8 de noviembre: vs. Wolverhampton (Premier League)
  • 22 de noviembre: vs. Burnley (Premier League)
  • 25 de noviembre: vs. Barcelona (Champions League)
  • 30 de noviembre: vs. Arsenal (Premier League)
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

jpasman
toti pasman

"Está todo bien con el Flaco López, pero el tercer 9 de la Selección tenía que ser Mateo Retegui y Scaloni lo subestimó"

Lee también
La gran diferencia de salarios que tienen Bruno Fernandes y Cole Palmer
Fútbol europeo

La gran diferencia de salarios que tienen Bruno Fernandes y Cole Palmer

Manchester City quiere gastar 170 millones en el regreso de Cole Palmer
Fútbol europeo

Manchester City quiere gastar 170 millones en el regreso de Cole Palmer

Cole Palmer contó qué le dijo Donald Trump en la final del Mundial de Clubes: “Me confundió un poco”
Mundial de Clubes

Cole Palmer contó qué le dijo Donald Trump en la final del Mundial de Clubes: “Me confundió un poco”

“Ni los jugadores ni yo estamos contentos”: el DT de Barcelona, categórico ante la obligación de jugar por LaLiga en Estados Unidos
Fútbol europeo

“Ni los jugadores ni yo estamos contentos”: el DT de Barcelona, categórico ante la obligación de jugar por LaLiga en Estados Unidos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo