Atento Enzo Fernández, Chelsea pierde a su máxima figura hasta diciembre: “Los médicos no son magos”

Chelsea se consagró campeón del mundo de clubes a mitad de año, y mucho tuvo que ver Cole Palmer para ello. El inglés fue la figura del campeonato y convirtió un doblete en la final para doblegar al PSG, campeón de Champions. Sin embargo, el inicio de la nueva temporada lo ha visto lidiar con múltiples lesiones, y tiene para un largo tiempo fuera de las canchas.

Palmer acusó problemas en la zona de la ingle, que fue catalogada como pubalgia, y que ya lo hizo perderse partidos a finales de agosto. Cuando parecía recuperado, a finales de septiembre se resintió de la lesión y lleva sin jugar desde entonces. Enzo Maresca había explicado que esperaba su regreso para después de la Fecha FIFA, pero el DT de Chelsea reveló este viernes que esa lesión llevará más tiempo de recuperación.

“Estaba equivocado, lamentablemente tendrá que estar fuera otras seis semanas más. Así que, esa es la actualización”, tuvo que reconocer Enzo Maresca al ser consultado por el estado de Palmer en conferencia de prensa. “Sí, absolutamente, intentaremos protegerlo tanto como podemos y lo más importante es que cuando vuelva, lo haga en su mejor versión y totalmente recuperado”, aseguró Maresca, ante la pregunta si se mantenía la versión anterior de que Palmer no sería operado.

Cole Palmer seguirá siendo baja en Chelsea por su molestia en la ingle. (Getty)

Y si bien el mediapunta no pasará por el quirófano, Maresca reconoció que no hay forma de apresurar su vuelta: “Los médicos no son magos, si te dicen que se necesitan seis semanas más, seis semanas más serán. Ahora tendremos un problema que resolver semana tras semana, pero lo haremos”, sentenció.

Sobre sus posibles reemplazantes, destacó la actuación de Malo Gusto vs. Liverpool y de Facundo Buonanotte por Champions vs. Benfica. “Nos adaptaremos de acuerdo a las necesidades del partido y el rival”, explicó el entrenador italiano.

Facundo Buonanotte, ante una buena oportunidad de sumar minutos. (Getty)

Los partidos que se perdería Palmer en Chelsea por la pubalgia

Cole Palmer ya se ha ausentado de cuatro partidos de Chelsea por la molestia en la ingle. Ante Benfica por Champions, vs. Lincoln City por Carabao Cup y los partidos de Premier vs. Brighton y Liverpool. Además, previamente había estado ausente contra West Ham y Fulham, los dos partidos de agosto que no jugó por la lesión inicial.

Pensando en las próximas semanas, Palmer no estará para enfrentar a rivales importantes como Tottenham, Arsenal y Barcelona. Al menos si los tiempos de recuperación señalados por Enzo Maresca se mantienen como hasta el momento.

Los partidos que se perdería Cole Palmer: