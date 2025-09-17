Sufre Xabi Alonso: el titular clave de Real Madrid que será baja por dos meses y se perderá el clásico ante Barcelona

Real Madrid inició su campaña en la Champions League 2025/26 con un trabajado y sufrido triunfo por 2 a 1 ante el Oympique Marsella en el Santiago Bernabéu. Pero, más allá de los tres puntos, no todo fueron buenas noticias para Xabi Alonso, especialmente tras confirmarse la lesión de gravedad que sufrió Trent Alexander-Arnold, y que lo tendrá apartado de las canchas por alrededor de dos meses.

El futbolista inglés, que llegó libre en este mercado para ocupar el lateral derecho en la defensa del merengue, salió reemplazado a los cinco minutos de partido tras sentir un pinchazo en el muslo izquierdo. Y si bien hoy el club lanzó un comunicado oficial sobre su situación en el cual no terminaron de confirmar el tiempo que pasará apartado de las canchas, quienes sí lo hicieron fueron los periodistas cercanos al Real Madrid.

Trent sería baja de seis a ocho semanas en Real Madrid. (Getty)

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Pendiente de evolución”, lee el comunicado presentado por el Real Madrid en su web oficial. Sin embargo, los medios españoles aseguran que Trent será baja de seis a ocho semanas.

“Trent sufre lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. El tiempo de baja estimado es entre 6-8 semanas de baja”, aseguró Arancha Rodríguez de COPE. Eso implica que se perderá tanto el derbi vs. Atlético de Madrid del próximo 27 de septiembre, como el clásico ante Barcelona, pactado para disputarse el próximo 26 de octubre, en menos de seis semanas.

En ese período de tiempo, Real Madrid deberá visitar al Kairat Almaty, en un viaje de más de 8,000km y recibir a la Juventus en el Bernabéu, en dos partidos de Champions League en los que tampoco contará con su lateral derecho de recambio, Dani Carvajal, tras la roja directa que recibió vs. Marsella.

Carvajal fue expulsado y Real Madrid no tendrá a sus dos laterales derechos para los próximos partidos de Champions. (Getty)

Los partidos que se perdería Trent con Real Madrid

De confirmarse que estará al menos seis semanas de baja, Trent Alexander-Arnold no estaría disponible para los próximos ocho partidos del Real Madrid:

Real Madrid vs. Espanyol – 20 de septiembre

Levante vs. Real Madrid – 23 de septiembre

Atlético de Madrid vs. Real Madrid – 27 de septiembre

Kairat Almaty vs. Real Madrid – 30 de septiembre

Real Madrid vs. Villareal – 4 de octubre

Getafe vs. Real Madrid – 19 de octubre

Real Madrid vs. Juventus – 22 de octubre

Real Madrid vs. Barcelona – 26 de octubre

Además, entre el encuentro entre Villareal y Getafe, habrá Fecha FIFA, donde Inglaterra enfrentará a Gales en un amistoso y buscará definir su clasificación al Mundial 2026 en su visita a Letonia, otros dos encuentros en los que Alexander-Arnold no podría jugar.