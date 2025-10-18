Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

“Teléfono”: el mensaje de Racing de Estrasburgo a Scaloni, pendiente de sus planes para la Selección Argentina

Desde el club revelación de la Ligue 1 hicieron un llamado de atención al entrenador campeón del mundo en Qatar.

Por Juan Ignacio Portiglia

Desde el club francés le enviaron un mensaje directo al DT de la Selección Argentina.
Desde el club francés le enviaron un mensaje directo al DT de la Selección Argentina.

Tras el empate 3-3 ante PSG en el Parque de los Príncipes, con doblete de Joaquín Panichelli y una asistencia de lujo de Valentín Barco, en Racing de Estrasburgo sorprendieron enviando un mensaje directo a Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.

El DT que sí supo contar con el ex Boca, aunque no lo ha llamado a sus últimas convocatorias, no ha dado lugar hasta el momento a un llamado para el delantero que se fue libre de River y que actualmente es el máximo artillero de la Ligue 1 con siete goles.

A este último fue referido el llamado de atención que quiso hacer el club francés al DT de La Albiceleste: “Teléfono Scaloni”, fue el mensaje que se compartió desde sus redes sociales oficiales y que generó reacciones especialmente entre los hinchas argentinos.

Tweet placeholder

“Ahora sí va a ser una sorpresa cuando llame a Maravilla Martínez”, comentó uno de ellos. “Está visto que la tele no la prende”, se quejó otro. “Este es mejor al Flaco López”, aseveró un tercero en referencia a la convocatoria del delantero de Palmeiras para la última Fecha FIFA. “Nadie sabía de su existencia hasta hoy”, acotó uno que se puso del lado del DT.

Los goles de Joaquín Panichellli no solo han servido para su lucimiento personal, sino que con ocho jornadas disputadas de la Ligue 1 han sido de gran aporte para que Racing de Estrasburgo se transforme en una de las máximas revelaciones de las grandes ligas europeas, ubicándose en la segunda posición a solo un punto del líder PSG.

Publicidad

Una carrera difícil para hacerse lugar en la Selección Argentina

Para Joaquín Panichelli no será nada sencilla la carrera para ganarse un lugar en la consideración de Lionel Scaloni y soñar con la posibilidad de ingresar en la lista definitiva de la Selección Argentina para disputar un Mundial para el que ya faltan menos de ocho meses.

Publicidad

Con Julián Álvarez y Lautaro Martínez largamente consolidados, quien ha logrado meterse como tercer delantero es José Manuel “Flaco” López, quien participó de la última Fecha FIFA y está muy bien valorado por el DT para seguir siendo parte en convocatorias futuras.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
El jugador que Scaloni quiere llevar al Mundial de 2026 y podría volver a la Selección Argentina en noviembre: “Está cerca”
Selección Argentina

El jugador que Scaloni quiere llevar al Mundial de 2026 y podría volver a la Selección Argentina en noviembre: “Está cerca”

Los jugadores que hicieron cambiar el modus operandi a Scaloni a menos de ocho meses del Mundial 2026
Selección Argentina

Los jugadores que hicieron cambiar el modus operandi a Scaloni a menos de ocho meses del Mundial 2026

Todas las Finales que jugó la Selección Argentina en la historia del Mundial Sub 20
Selección Argentina

Todas las Finales que jugó la Selección Argentina en la historia del Mundial Sub 20

Newell’s despidió al Ogro Fabbiani
Fútbol Argentino

Newell’s despidió al Ogro Fabbiani

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo