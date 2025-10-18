“Teléfono”: el mensaje de Racing de Estrasburgo a Scaloni, pendiente de sus planes para la Selección Argentina

Tras el empate 3-3 ante PSG en el Parque de los Príncipes, con doblete de Joaquín Panichelli y una asistencia de lujo de Valentín Barco, en Racing de Estrasburgo sorprendieron enviando un mensaje directo a Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.

El DT que sí supo contar con el ex Boca, aunque no lo ha llamado a sus últimas convocatorias, no ha dado lugar hasta el momento a un llamado para el delantero que se fue libre de River y que actualmente es el máximo artillero de la Ligue 1 con siete goles.

A este último fue referido el llamado de atención que quiso hacer el club francés al DT de La Albiceleste: “Teléfono Scaloni”, fue el mensaje que se compartió desde sus redes sociales oficiales y que generó reacciones especialmente entre los hinchas argentinos.

“Ahora sí va a ser una sorpresa cuando llame a Maravilla Martínez”, comentó uno de ellos. “Está visto que la tele no la prende”, se quejó otro. “Este es mejor al Flaco López”, aseveró un tercero en referencia a la convocatoria del delantero de Palmeiras para la última Fecha FIFA. “Nadie sabía de su existencia hasta hoy”, acotó uno que se puso del lado del DT.

Los goles de Joaquín Panichellli no solo han servido para su lucimiento personal, sino que con ocho jornadas disputadas de la Ligue 1 han sido de gran aporte para que Racing de Estrasburgo se transforme en una de las máximas revelaciones de las grandes ligas europeas, ubicándose en la segunda posición a solo un punto del líder PSG.

Una carrera difícil para hacerse lugar en la Selección Argentina

Para Joaquín Panichelli no será nada sencilla la carrera para ganarse un lugar en la consideración de Lionel Scaloni y soñar con la posibilidad de ingresar en la lista definitiva de la Selección Argentina para disputar un Mundial para el que ya faltan menos de ocho meses.

Con Julián Álvarez y Lautaro Martínez largamente consolidados, quien ha logrado meterse como tercer delantero es José Manuel “Flaco” López, quien participó de la última Fecha FIFA y está muy bien valorado por el DT para seguir siendo parte en convocatorias futuras.