Pep Guardiola advierte que Rodri Hernández no llegará al 100 para la Finalissima con Argentina

Recuperarse de una rotura de ligamentos no es nada fácil para los deportistas. Ni siquiera para los que fueron Balón de Oro como Rodri Hernández. De hecho, el español recibió el máximo galardón del mundo del fútbol a pocas semanas de sufrir en un partido contra el Arsenal por la Premier League la lesión que aún hoy le está pasando factura.

Es que a raíz de esta situación se perdió toda la temporada 2024/2025 y al querer volver en la 2025/2026 padeció molestias musculares producto de su falta de ritmo. De ahí que acumule en lo que va del curso 18 ausencias, sin contar el cruce que no pudo jugar con el Galtasaray por la última fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League por haber sido doblemente amonestado vs. Bodo/Glimt en la jornada anterior (algo que también en la prensa inglesa lo señalaron como falta de timing).

Por lo que todo indica que Rodri Hernández sigue estando muy lejos del nivel que lo catapultó al atril del Teatro du Chatelet de París para recibir la estatuilla que anualmente entrega France Football, algo que el propio Pep Guardiola reconoció en la antesala del encuentro que el Manchester City tendrá este miércoles 11 de febrero ante el Fulham.

“Rodri estará en su mejor momento al final de la temporada… ¡Pero la temporada que viene, la temporada que viene será top!”, expresó el entrenador catalán a horas de un nuevo desafío con el que los ciudadanos buscarán acortar aún más la distancia con el Arsenal, líder de la tabla de posiciones de la Premier League (hay una diferencia de 6 unidades).

Con lo cual, Pep expuso, indirectamente, que Rodri Hernández no llegará al 100 por ciento para el llamado que le hará Luis De La Fuente en marzo para los partidos que la Selección de España debe disputar, primero ante Argentina por la Finalissima, y luego con Egipto en un amistoso, ambos a desarrollarse en el Estadio Icónico de Lusail.

España, de cara a la Finalissima, no para de acumular lesionados

La Selección de España ya tiene varias bajas confirmadas para lo que será la Finalissima. Mikel Merino, Nico Williams y Samu Omorodion, están descartados por diferentes dolencias. Además, Pedri y Gavi todavía no vuelven en el Barcelona por molestias musculares, en tanto que Marc Cucurella fue reemplazado este martes 10 de febrero en el entretiempo con el Leeds también por un golpe.

Publicidad

Publicidad

ver también Era el nombre principal del recambio en Argentina post Qatar, pero está cada vez más lejos del Mundial 2026

ver también La polémica feroz que se desató en España en la previa de la Finalissima con Argentina

En síntesis