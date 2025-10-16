El Fair Play Financiero es un aspecto con el que varios clubes del fútbol europeo han tenido complicaciones desde su implementación por parte de UEFA. Y uno de los clubes que ya fue sancionado por irregularidades con este tema, se encuentra nuevamente bajo investigación de la máxima autoridad del fútbol en el viejo continente.

Se trata de la Juventus de Turín, el máximo ganador de la Serie A con 36 Scudettos, dos veces campeón de Champions League y más de 40 títulos en su palmarés. La Vecchia Signora ya se había enfrentado al escrutinio de la UEFA y se habían encontrado irregularidades con respecto al Fair Play Financiero en 2023, lo que provocó su exclusión de la UEFA Conference League, quita de puntos en la Serie A y una multa.

UEFA abrió un expediente contra Juventus. (Getty)

En aquella ocasión fue el reconocido ‘Caso de las Plusvalías’, donde directivos de la institución modificaron los montos de sus futbolistas en los mercados de transferencias con el fin de lograr mayor estabilidad en sus balances y de esa manera no superar los límites del Fair Play Financiero. Irregularidades que fueron descubiertas y sancionadas.

¿Por qué investigan ahora a la Juventus?

De acuerdo a un comunicado emitido por el propio club en el marco de un informe financiero, UEFA ha abierto un procedimiento por un posible incumplimiento de los criterios del Fair Play Financiero en el período de tres años que va de la temporada 2022/23 a la 2024/25. El resultado del mismo se anunciará en el segundo trimestre del 2026.

El comunicado de Juventus

Basado en el parámetro Football Earning Rule, el 18 de septiembre, como es habitual en situaciones similares para los clubes que participan en las competiciones de la UEFA, el Grupo recibió de la UEFA la notificación de la apertura de un procedimiento para la posible superación del mismo para el período de tres años 2022/2023-2024/2025

El resultado de este procedimiento, que también tendrá en cuenta el rendimiento esperado de todos los parámetros económicos y financieros de la UEFA para el año actual y los futuros, se espera para la primavera de 2026 y podría dar lugar a una posible sanción financiera (actualmente difícil de cuantificar, pero presumiblemente de una cantidad insignificante), así como posibles restricciones deportivas (como, por ejemplo, restricciones en el registro de nuevos jugadores en las listas de competición de la UEFA).

En caso de ser encontrados culpables de violar el reglamento, las penas podrían ser incluso mayores que en la ocasión previa, debido a la reiteración de infracciones al Fair Play Financiero.