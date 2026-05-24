Los ex Boca que buscarán amargar a River en la final del Torneo Apertura 2026

El Pirata irá por la primera estrella de su historia y tres futbolistas de su plantel tendrá un partido especial.

Se define al primer campeón de la temporada del fútbol argentino. En el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, River y Belgrano se enfrentan por la final del Torneo Apertura para definir quién se quedará con el título, así como también con el boleto a la próxima Copa Conmebol Libertadores.

En lo que será su primera final en la máxima categoría del fútbol argentino, el Pirata cordobés cuenta con tres ex futbolistas de Boca en su plantel, que no solo buscarán darle la máxima alegría a la institución, sino que también tendrán un encuentro especial ante el clásico rival del Xeneize.

Quien tendrá mayor protagonismo de los tres será Adrián Sanchez. El volante central surgido de las divisiones inferiores del elenco de la Ribera, y que no llegó a debutar en primera, es una de las piezas claves en el equipo de Ricardo Zielinski, por lo que será titular en el Kempes.

Adrián Sánchez, una de las piezas claves de Belgrano. (@ssanchezadriann).

Por otro lado está el caso de Lisandro López, ya que el defensor central, que también es una pieza fundamental para el ‘Ruso’ Zielinski, forma parte de la lista de convocados pero su presencia en el encuentro es una incógnita debido a que sufrió un desgarro en las semis ante Argentinos Juniors. A pesar de eso, pidió jugar de igual manera.

Finalmente, y con menos chances de participar aparece Manuel Vicentini. El arquero surgido de Boca y que tampoco debutó en el primer equipo, es el habitual suplente de Thiago Cardozo, por lo que no suma minutos salvo que sea por necesidad o lesión de su compañero.

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Así las cosas, con tres jugadores surgidos del elenco de la Ribera, Belgrano de Córdoba junto a su gente en el Mario Alberto Kempes buscarán volver a tener una alegría frente a River y darle al club su primer campeonato en la Liga Profesional en la historia.

La posible formación de Belgrano para enfrentar a River

El Pirata saldría a la cancha con: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.

Datos claves

River y Belgrano definen el título del Torneo Apertura en el Estadio Mario Alberto Kempes .

definen el título del Torneo Apertura en el . Adrián Sánchez , ex Boca, será titular en el equipo dirigido por Ricardo Zielinski .

, ex Boca, será titular en el equipo dirigido por . Belgrano busca su primer campeonato de la historia en la Liga Profesional argentina.