Xabi Alonso adelantó las chances de que Franco Mastantuono sea titular en Real Madrid vs. Barcelona: “Lo tengo en la cabeza”

Franco Mastantuono arribó al Real Madrid en agosto y rápidamente se ganó un lugar en la rotación de Xabi Alonso, aprovechando la lesión de Jude Bellingham y la caída de Rodrygo en la consideración del entrenador. El argentino ha sido titular en varios partidos, y este domingo podría serlo en su primer Clásico del fútbol español ante Barcelona.

El merengue recibe al club blaugrana en el Santiago Bernabéu con la cima de LALIGA en juego (Real Madrid 24pts, Barcelona 22pts) y Xabi Alonso se enfrentó a los medios en conferencia de prensa previo al partido. Obviamente, el foco de la misma estuvo puesto en el once que saldrá al campo desde el minuto cero, y el español fue bastante claro: “Lo tengo en la cabeza“, afirmó.

La consulta partió, principalmente, por la convocatoria de Jude Bellingham, que aún no está en su mejor forma tras recuperarse de la operación de hombro a la que se sometió a mitad de año. Y con el británico “a un 80%”, sus probabilidades de ser titular también bajan y la de jugadores como Mastantuono, crecen.

Franco Mastantuono rindió cuando le tocó jugar y podría ser titular vs. Barcelona.

Aun así, Xabi Alonso fue cauto: “Todos los jugadores de la convocatoria pueden ser titulares de inicio“, advirtió. “[El once inicial] Lo tengo en la cabeza”, aseguró sin compartirlo, y destacó: “Hemos recuperado a casi todos los jugadores que no pudieron estar ante la Juventus.”

Mastantuono vs. Bellingham por un lugar en el once del Real Madrid vs. Barcelona

Bellingham volvió a jugar a finales de septiembre, pero solo ha sido titular en tres partidos desde entonces: la derrota ante Atlético de Madrid, el triunfo ante Getafe y la victoria contra Juventus entre semana, donde anotó su primer gol de la temporada. En contraparte, Franco Mastantuono acumula un gol y una asistencia en ocho partidos jugados como titular esta temporada en Real Madrid.

Bellingham empieza a recuperar su lugar en el once del Real Madrid. (Getty)

El mano a mano por un lugar en el once parece lo más claro, aunque también podrían ir ambos de arranque -o ninguno-, puesto que Xabi Alonso tiene varias opciones en esa segunda línea de ataque, incluyendo a Brahim Díaz y Arda Güler, ambos titulares el miércoles vs. Juventus por Champions.

