Es tendencia:
logotipo del encabezado
LALIGA

Xabi Alonso adelantó las chances de que Franco Mastantuono sea titular en Real Madrid vs. Barcelona: “Lo tengo en la cabeza”

Un Bellingham que aún no está al 100% le abre las puertas a Mastantuono de ser titular vs. Barcelona.

Por Germán Celsan

Xabi Alonso habló del equipo que enfrentará al Barcelona el domingo
Xabi Alonso habló del equipo que enfrentará al Barcelona el domingo

Franco Mastantuono arribó al Real Madrid en agosto y rápidamente se ganó un lugar en la rotación de Xabi Alonso, aprovechando la lesión de Jude Bellingham y la caída de Rodrygo en la consideración del entrenador. El argentino ha sido titular en varios partidos, y este domingo podría serlo en su primer Clásico del fútbol español ante Barcelona.

Pronósticos Real Madrid vs Barcelona: líder y escolta se miden en el clásico de España

ver también

Pronósticos Real Madrid vs Barcelona: líder y escolta se miden en el clásico de España

El merengue recibe al club blaugrana en el Santiago Bernabéu con la cima de LALIGA en juego (Real Madrid 24pts, Barcelona 22pts) y Xabi Alonso se enfrentó a los medios en conferencia de prensa previo al partido. Obviamente, el foco de la misma estuvo puesto en el once que saldrá al campo desde el minuto cero, y el español fue bastante claro: “Lo tengo en la cabeza“, afirmó.

La consulta partió, principalmente, por la convocatoria de Jude Bellingham, que aún no está en su mejor forma tras recuperarse de la operación de hombro a la que se sometió a mitad de año. Y con el británico “a un 80%”, sus probabilidades de ser titular también bajan y la de jugadores como Mastantuono, crecen.

Franco Mastantuono rindió cuando le tocó jugar y podría ser titular vs. Barcelona.

Franco Mastantuono rindió cuando le tocó jugar y podría ser titular vs. Barcelona.

Aun así, Xabi Alonso fue cauto: “Todos los jugadores de la convocatoria pueden ser titulares de inicio“, advirtió. “[El once inicial] Lo tengo en la cabeza”, aseguró sin compartirlo, y destacó: “Hemos recuperado a casi todos los jugadores que no pudieron estar ante la Juventus.”

Mastantuono vs. Bellingham por un lugar en el once del Real Madrid vs. Barcelona

Bellingham volvió a jugar a finales de septiembre, pero solo ha sido titular en tres partidos desde entonces: la derrota ante Atlético de Madrid, el triunfo ante Getafe y la victoria contra Juventus entre semana, donde anotó su primer gol de la temporada. En contraparte, Franco Mastantuono acumula un gol y una asistencia en ocho partidos jugados como titular esta temporada en Real Madrid.

Publicidad
Bellingham empieza a recuperar su lugar en el once del Real Madrid. (Getty)

Bellingham empieza a recuperar su lugar en el once del Real Madrid. (Getty)

El mano a mano por un lugar en el once parece lo más claro, aunque también podrían ir ambos de arranque -o ninguno-, puesto que Xabi Alonso tiene varias opciones en esa segunda línea de ataque, incluyendo a Brahim Díaz y Arda Güler, ambos titulares el miércoles vs. Juventus por Champions.

Datos clave

  • Franco Mastantuono es candidato a titular en el Clásico ante Barcelona por LaLiga.
  • El Real Madrid llega al Clásico con 24 puntos, superando los 22 puntos del Barcelona.
  • Jude Bellingham está “a un 80%” de su forma tras operación; su titularidad es dudosa
Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Racing no pudo con Flamengo: 10 minutos fatales de Marcos Rojo y un pie afuera de la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Rashford reveló los dos jugadores que más lo impresionaron: "Tenerlos es muy positivo"
Fútbol europeo

Rashford reveló los dos jugadores que más lo impresionaron: "Tenerlos es muy positivo"

Juega en el puesto de Mastantuono, maravilló a Xabi Alonso y Real Madrid lo compraría en 100 millones
Fútbol europeo

Juega en el puesto de Mastantuono, maravilló a Xabi Alonso y Real Madrid lo compraría en 100 millones

Mientras Mastantuono se perfila para ser titular en Real Madrid, Barcelona pierde a una de sus grandes figuras para El Clásico
Fútbol europeo

Mientras Mastantuono se perfila para ser titular en Real Madrid, Barcelona pierde a una de sus grandes figuras para El Clásico

Un piloto de McLaren debió ser hospitalizado luego los entrenamientos libres del GP de México de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Un piloto de McLaren debió ser hospitalizado luego los entrenamientos libres del GP de México de la Fórmula 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo