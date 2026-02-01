Así se jugará el Sudamericano Sub 20 femenino en el que Argentina buscará su segunda clasificación consecutiva al Mundial

Hubo que esperar 12 años para que Argentina lograra la clasificación a un Mundial Sub 20. Y en este 2026 el sueño se renueva: la Selección llegó a Paraguay para el Sudamericano de la categoría con la intención de obtener una de las cuatro plazas para la Copa del Mundo que se disputará en Polonia del 5 al 27 de septiembre.

El torneo comenzará este miércoles 4 de febrero y finalizará el 28 del mismo mes, y competirán las diez selecciones de la CONMEBOL. Argentina compartirá grupo con Brasil, Perú, Ecuador y Bolivia. En el Grupo A estarán Paraguay, Colombia, Venezuela, Chile y Uruguay.

Argentina se preparó en el predio de Ezeiza. Foto AFA.

Los estadios elegidos para la competición fueron el Juan Alfonso Giagni (Villa Elisa, a 16 kilómetros de la capital), el estadio Emiliano Ghezzi (Asunción) y el el CARFEM (Centro de Alto Rendimiento Femenino) de Ypané, a 22 kilómetros. La fase de grupos se realizará únicamente en las primeras dos locaciones.

Las tres selecciones de cada grupo que más puntos sumen pasarán a la fase final, que se jugará con la modalidad todos contra todos, con dos días de descanso entre cada partido. Los cuatro primeros equipos tendrán su ticket para estar en Bielsko-Biala, Katowice, Lodz y Sosnowiec, las ciudades elegidas para la cita mundialista.

El fixture de Argentina

Argentina tendrá libre la primera fecha y debutará recién el sábado 7 de febrero, ante Ecuador. Y ya no tendrá descanso: el lunes 9 se enfrentará a Perú, el miércoles 11 a Bolivia y cerrará su fase de grupos con el clásico sudamericano ante Brasil, nada menos que un viernes 13.

En el 2024, el equipo dirigido por Christian Meloni (ahora con la colaboración de la exBoca Clarisa Huber) logró un paso histórico: tras 12 años de ausencia, se metió en el Mundial de Colombia. La última vez había sido en Japón 2012 para luego saltearse Canadá 2014, Papúa Nueva Guinea 2016, Francia 2018 y Costa Rica 2022.

En la historia de los Sudamericanos, Argentina logró en tres ocasiones ubicarse en la segunda colocación, siempre detrás de Brasil: 2006, 2008 y 2012. Del 2014 en adelante, sólo había conseguido un cuarto puesto y luego siempre quedó eliminado en primera fase, hasta que en el 2024 logró el cuarto lugar y llegó al Mundial.

En Colombia, el equipo logró superar la primera fase, luego de caer ante Corea del Norte, vencer a Costa Rica e igualar con Países Bajos (3-3). Entró a la etapa final por ser uno de los mejores terceros, pero cayó en octavos de final ante Alemania por 5-1. Más allá de la derrota, para la Selección fue un momento histórico y una muestra de que el trabajo que se está realizando en las Juveniles comenzó a dar sus primeros frutos.

El plantel nacional

El equipo se entrenó en Ezeiza hasta el domingo 1° de febrero, para viajar el lunes 2 a Asunción. Con la nueva jugadora de Inter Annika Paz en el plantel, el equipo estará conformado por 22 jugadoras, en su gran mayoría del fútbol local a excepción de la exRiver, Delfina Lombardi (Florida International University) y Denise García Rojo (Getafe).

Habrá seis jugadoras de Boca y cinco de River, además de representantes de Newell’s, Central, Talleres, Belgrano, Platense y Banfield. Estará convocada nuevamente Kishi Núñez, delantera de Boca y Pancha Altgelt, de River, ambas jugadoras que ya estuvieron varias veces con la Mayor.

Fixture

Sábado 7/2 18.00 Ecuador – Argentina, en el estadio Emiliano Ghezzi

Lunes 9/2 18.00 Argentina – Perú, en el estadio Luis Alfonso Giagni

Miércoles 11/2 18.00 Argentina – Bolivia, en el estadio Emiliano Ghezzi

Viernes 13/2 18.00 Brasil – Argentina, en el estadio Luis Alfonso Giagni

Contratos renovados

En la previa del torneo, la AFA confirmó que los cuerpos técnicos tanto de la Mayor como de las Juveniles femeninas renovaron sus contratos hasta el 2028. De esta manera Germán Portanova, Christian Meloni, Clarisa Huber y sus ayudantes Franco Caponetto, Gabriel Denava, Néstor Calviño, Osvaldo Conte, Ezequiel Vidal y Nicolás Valado seguirán siendo parte del staff.

