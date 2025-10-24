La Selección femenina arrancó su camino al Mundial 2027 con una contundente victoria ante Paraguay

Argentina tuvo claro desde el inicio lo importante que era ganar en el debut y jugando en casa y así fue. Con contundencia y momentos de buen juego, la Selección femenina venció a Paraguay por 3-1 en el inicio de la Liga de Naciones, torneo clasificatorio para el Mundial 2027, que se jugará en Brasil. El martes se enfrentará a Uruguay en el Centenario.

Con este inicio, el equipo dirigido por Germán Portanova quedó en el primer lugar junto con Colombia y Ecuador, quienes también tuvieron debuts con victoria. El equipo charrúa, próximo rival de Argentina, tuvo fecha libre.

Abrazo de gol, Argentina venció en el debut. Foto AFA

Fue un muy buen debut para la Selección, que llevaba 20 años sin jugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su último partido había sido también en el Diego Armando Maradona, en agosto del 2005, ante Paraguay y con triunfo 2-0. En su regreso a la capital porteña, supo plantarse en el campo y mostrar sus intenciones, especialmente después del primer cuarto de hora.

Tras los nervios iniciales y una vez que logró acomodarse, presionó con inteligencia y generó buenos movimientos en el medio, mostrando intensiones ofensivas durante gran parte del primer tiempo. Desde el planteo, Portanova eligió un once con buen manejo de pelota: Daiana Falfán y Vanina Preininger en el medio acompañadas por Maricel Pereyra y Florencia Bonsegundo como extremos y Yamila Rodríguez y una muy activa Agostina Holzheier adelante.

Los puntos más altos del equipo al menos en los primeros 45 minutos fueron la arquera de San Lorenzo Solana Pereyra, que clausuró el arco con un par de atajadas fundamentales, y Holzheier, que se encargó de presionar y mostrarse libre todo el tiempo y además sumó un golazo con una definición impecable.

Los goles

Argentina logró abrir el marcador con un arma que le viene dando resultados en varios partidos: Aldana Cometti. La histórica argentina, que cumplió 99 partidos con la Selección, le había convertido a Uruguay en el partido por el tercer puesto de la Copa América, y también había hecho el gol de la victoria sobre la hora ante Chile. La Capitana se convirtió así en la primera jugadora argentina y convertir un gol en esta Liga de Naciones.

Pero no se conformó con ese gol de cabeza tras un córner a los 15 minutos de la primera parte. Insistió y tras una muy buena jugada colectiva, la delantera de Racing Holzheier metió el 2-0 seis minutos más tarde. No conformes con eso y tras otra gran jugada del equipo, Yamila Rodríguez convertía el 3-0, que fue anulada por una finísima posición adelantada de la jugadora de Gremio.

Argentina levantó el pie del acelerador apenas unos minutos, cometió algunos errores en los pases y, mientras Solana Pereyra se convertía en figura, llegaba el descuento de Liz Barreto. ¿Si el equipo de Portanova sintió el golpe? Sí, pero lo capitalizó: recuperó el balón, otra vez se hizo protagonista y tras una gran atajada de Cristina Recalde a Yamila, Maricel Pereyra convirtió lo que sería el 3-1, que se convertiría en definitivo.

Para el segundo tiempo, aunque no hubo más goles, la Selección mostró la solidez que fue ganando en sus últimas presentaciones, generando momentos de buen juego y combinaciones interesantes en el medio y ataque, sin sufrir demasiado en el fondo, con una línea de cuatro comandada por Cometti, en compañía de Sophia Braun en la saga y con Stábile y Sofi Domínguez por los costados.

Las dirigidas por Portanova manejaron el juego y cerraron un gran triunfo en el debut, dejando el ánimo bien alto pensando en el partido con Uruguay del martes. Argentina tendrá libre la tercera fecha y volverá a jugar ante Bolivia y como local, el 2 de diciembre.

Holzheier, de Racing, metió el 2-0. Foto AFA.

Los resultados

Fecha 1

Colombia 4 – Perú 1

Bolivia 0 – Ecuador 4

Venezuela 0 – Chile 0

Argentina 3 – Paraguay 1

Libre: Uruguay

Fecha 2

Uruguay – Argentina

Chile – Bolivia

Ecuador – Colombia

Paraguay – Venezuela

Libre: Perú

El fixture de Argentina

Fecha 1 – 24 de octubre de 2025 Argentina 3 – Paraguay 1 (L)

Fecha 2 – 28 de octubre de 2025 Uruguay – Argentina (V)

Fecha 3 – 28 de noviembre de 2025: LIBRE

Fecha 4 – 2 de diciembre de 2025 Argentina – Bolivia (L)

Fecha 5 – 10 de abril de 2026 Chile – Argentina (V)

Fecha 6 – 14 de abril de 2026 Venezuela – Argentina (V)

Fecha 7 – 18 de abril de 2026 Argentina – Colombia (L)

Fecha 8 – 5 de junio de 2026 Argentina – Perú (L)

Fecha 9 – 9 de junio de 2026 Ecuador – Argentina (V)

