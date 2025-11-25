A modo de crítica, el medio inglés que explicó por qué Franco Colapinto no pudo rendir a la par de Gasly en el GP de Las Vegas: “Fue un fracaso”

El paso de Franco Colapinto por el Gran Premio de Las Vegas sigue generando análisis en la prensa especializada internacional. A días de su 15° puesto (finalizó 17° pero los McLaren fueron descalificados), el prestigioso medio inglés The Race, conocido por no tener al piloto argentino entre sus predilectos, emitió un duro veredicto sobre su rendimiento, señalando que el fracaso no se debió solo al daño que sufrió en el surtidor durante la primera vuelta.

El medio británico fue categórico en su balance final del fin de semana. Si bien supo confirmarse que la rotura del difusor de su Alpine tras un toque con Alex Albon comprometió al argentino durante toda la competencia, The Race puso el foco en la clasificación y la diferencia con su compañero, Pierre Gasly, quien finalizó 13°. Y la conclusión fue tajante: “Su carrera fue un fracaso”.

Para defender su postura, el medio expresó que existió un factor adicional al problema técnico del A525 que explica la supuesta abultada diferencia de rendimiento que percibió con Gasly: argumentó que, aunque Colapinto estaba en camino de clasificar en la sexta fila, una “carrera desordenada en las curvas 14-16” arruinó su vuelta rápida. Si no hubiera cometido ese error, el argentino habría quedado solo ‘cuatro o cinco décimas más lento que Gasly’, pero fuera de la Q3.

El análisis británico contrasta con la versión del propio Colapinto, que había atribuido gran parte de sus problemas al auto dañado. Al menos así lo demostró en sus redes sociales. “Me pegaron en la primera curva y se rompió el difusor. Carrera larga con el auto muy desconectado después de eso“, expresó en su cuenta de Instagram. Además, el piloto confesó tener que lidiar con un coche “muy lento toda la carrera” con “cero grip“.

Franco Colapinto, en acción en el GP de Las Vegas.

Finalmente, el medio inglés dejó su sentencia sin atenuantes. Aunque reconoce y no pasa por alto que el daño en el difusor influyó en su posición en el clasificador, el veredicto de The Race es simple y directo: “No está al nivel de Gasly en la clasificación”.

A qué hora corre Colapinto en el GP de Qatar

Luego de su presencia en Las Vegas, La Fórmula 1 ya se prepara para sus dos últimas presentaciones del año: Qatar y Abu Dhabi. La primera parada será este fin de semana más precisamente entre viernes 28 de noviembre y el domingo 30 de noviembre, entre prácticas, clasificación, sprint y carrera principal.

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

Prácticas Libres 1: 10:30 horas

Clasificación Sprint: 14:30 horas

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

Carrera Sprint: 11:00 horas

Clasificación: 15:00 horas

DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE

Carrera: 13:00 horas

