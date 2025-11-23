Tras el Gran Premio de Las Vegas, Gasly contradijo a Colapinto y desató una nueva polémica en Alpine: “Estoy muy contento”

Este fin de semana se llevó a cabo la fecha 22 de la temporada de la Fórmula 1, con el desarrollo del Gran Premio de Las Vegas. En una carrera con Max Verstappen como ganador e híper favorecido por la dura descalificación de los McLaren, también el foco estuvo puesto en Franco Colapinto (15°) y Pierre Gasly (13°), que tuvieron declaraciones que se contradicen entre sí.

Después de una buena clasificación en la que el argentino pasó a Q2 y el francés a Q3, lo hecho durante la carrera no fue lo esperado por Alpine, donde se esperaba un mejor rendimiento de ambos pilotos. Sin embargo, al término de la acción el oriundo de Buenos Aires se mostró enojado con su monoplaza, mientras que el europeo dejó frases que demuestran lo contrario.

Lo cierto es que Pierre emitió una entrevista exclusiva durante este domingo, varias horas más tarde de lo que fue la apasionante carrera que se realizó en el circuito callejero estadounidense. Lejos de mantener la línea de Colapinto que se quejó del auto, en cuanto a su rendimiento en la clasificación y el desempeño de su vehículo, para sorpresa de todos Gasly manifestó: “Estoy muy contento”.

Pierre Gasly junto a Franco Colapinto, pilotos de Alpine.

En cuanto a su propio nivel durante este año, el francés no esquivó la cuestión y expresó: “Tuvimos un bajón a mitad de temporada y descubrimos algunas de las razones por las que no estaba yendo tan bien“. Pocos segundos más tarde y otra vez generando sorpresa en el ambiente sobre el trabajo de Alpine en su vehículo, Gasly sentenció: “Debo decir que estoy bastante satisfecho“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el corredor nacido en Normandía amplió su discurso al respecto. “Seguimos intentando cada fin de semana y ayer fue bastante duro, fue bastante duro, pero creo que en general hicimos un buen trabajo“, deslizó. Y luego, añadió: “Es solo una lástima para todos los chicos no poder beneficiarnos realmente de eso”.

Publicidad

Publicidad

Franco Colapinto y Pierre Gasly, junto a Flavio Briatore.

ver también El enojo de Franco Colapinto con Alpine tras el GP de Las Vegas de la Fórmula 1: “Fue un desastre hoy el auto”

Las declaraciones de Colapinto, en sentido contrario a Gasly

Después de la acción en el Gran Premio de Las Vegas, donde se notó que no pudo correr con normalidad, Colapinto manifestó: “Tenía cero grip, no podía doblar el volante que se corría la parte de atrás”. No conforme con eso, redobló la apuesta y contra su propio monoplaza, expresó: “No sé si es de los daños que tenía o qué, la verdad que fue un desastre hoy el auto“.

Como si eso no fuera suficiente, inmediatamente después volvió a apuntar contra su auto y la dificultad que le generó para manejar. “En toda la carrera, no podía acelerar, combinar con el freno para doblar en la entrada (de las curvas) porque se corría y cada vez que quería cargar la rueda trasera, se corría“, reveló el joven piloto argentino que representa a Alpine en la Fórmula 1.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE