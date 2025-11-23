Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Tras el Gran Premio de Las Vegas, Gasly contradijo a Colapinto y desató una nueva polémica en Alpine: “Estoy muy contento”

El piloto francés declaró en sentido opuesto al argentino después de la carrera, lo que generó controversia.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos de Alpine en la Fórmula 1.
© GettyFranco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos de Alpine en la Fórmula 1.

Este fin de semana se llevó a cabo la fecha 22 de la temporada de la Fórmula 1, con el desarrollo del Gran Premio de Las Vegas. En una carrera con Max Verstappen como ganador e híper favorecido por la dura descalificación de los McLaren, también el foco estuvo puesto en Franco Colapinto (15°) y Pierre Gasly (13°), que tuvieron declaraciones que se contradicen entre sí.

Después de una buena clasificación en la que el argentino pasó a Q2 y el francés a Q3, lo hecho durante la carrera no fue lo esperado por Alpine, donde se esperaba un mejor rendimiento de ambos pilotos. Sin embargo, al término de la acción el oriundo de Buenos Aires se mostró enojado con su monoplaza, mientras que el europeo dejó frases que demuestran lo contrario.

Lo cierto es que Pierre emitió una entrevista exclusiva durante este domingo, varias horas más tarde de lo que fue la apasionante carrera que se realizó en el circuito callejero estadounidense. Lejos de mantener la línea de Colapinto que se quejó del auto, en cuanto a su rendimiento en la clasificación y el desempeño de su vehículo, para sorpresa de todos Gasly manifestó: “Estoy muy contento”.

Pierre Gasly junto a Franco Colapinto, pilotos de Alpine.

Pierre Gasly junto a Franco Colapinto, pilotos de Alpine.

En cuanto a su propio nivel durante este año, el francés no esquivó la cuestión y expresó: “Tuvimos un bajón a mitad de temporada y descubrimos algunas de las razones por las que no estaba yendo tan bien“. Pocos segundos más tarde y otra vez generando sorpresa en el ambiente sobre el trabajo de Alpine en su vehículo, Gasly sentenció: “Debo decir que estoy bastante satisfecho“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el corredor nacido en Normandía amplió su discurso al respecto. “Seguimos intentando cada fin de semana y ayer fue bastante duro, fue bastante duro, pero creo que en general hicimos un buen trabajo“, deslizó. Y luego, añadió: “Es solo una lástima para todos los chicos no poder beneficiarnos realmente de eso”.

Publicidad
Franco Colapinto y Pierre Gasly, junto a Flavio Briatore.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, junto a Flavio Briatore.

El enojo de Franco Colapinto con Alpine tras el GP de Las Vegas de la Fórmula 1: “Fue un desastre hoy el auto”

ver también

El enojo de Franco Colapinto con Alpine tras el GP de Las Vegas de la Fórmula 1: “Fue un desastre hoy el auto”

Las declaraciones de Colapinto, en sentido contrario a Gasly

Después de la acción en el Gran Premio de Las Vegas, donde se notó que no pudo correr con normalidad, Colapinto manifestó: “Tenía cero grip, no podía doblar el volante que se corría la parte de atrás”. No conforme con eso, redobló la apuesta y contra su propio monoplaza, expresó: “No sé si es de los daños que tenía o qué, la verdad que fue un desastre hoy el auto“.

Como si eso no fuera suficiente, inmediatamente después volvió a apuntar contra su auto y la dificultad que le generó para manejar. “En toda la carrera, no podía acelerar, combinar con el freno para doblar en la entrada (de las curvas) porque se corría y cada vez que quería cargar la rueda trasera, se corría“, reveló el joven piloto argentino que representa a Alpine en la Fórmula 1.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • El protagonista Pierre Gasly (Alpine, 13°) se mostró “muy contento” con el desempeño de su monoplaza y su trabajo en la Clasificación.
  • Franco Colapinto (Alpine, 15°) se mostró enojado tras la carrera, declarando que el auto fue “un desastre hoy” y tenía “cero grip“.
  • Gasly insinuó que su buen rendimiento en Clasificación se debe a que Alpine identificó problemas, mientras Colapinto apuntó a los daños o fallas del auto.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"A pesar de la mala comunicación de AFA, es justo que Rosario Central tenga el título de campeón"

ggrova
german garcía grova

Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

Lee también
El enojo de Franco Colapinto con Alpine tras el GP de Las Vegas de la Fórmula 1: “Fue un desastre hoy el auto”
FÓRMULA 1

El enojo de Franco Colapinto con Alpine tras el GP de Las Vegas de la Fórmula 1: “Fue un desastre hoy el auto”

Por qué el GP de Las Vegas es la última oportunidad para Franco Colapinto de sumar puntos en la Fórmula 1 2025
FÓRMULA 1

Por qué el GP de Las Vegas es la última oportunidad para Franco Colapinto de sumar puntos en la Fórmula 1 2025

Importante respaldo a Colapinto desde Alpine: "Altísimo nivel"
FÓRMULA 1

Importante respaldo a Colapinto desde Alpine: "Altísimo nivel"

Úbeda recordó a Russo tras la victoria ante Talleres: "Todo ayuda para este presente"
Boca Juniors

Úbeda recordó a Russo tras la victoria ante Talleres: "Todo ayuda para este presente"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo