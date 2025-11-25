Lo postularon como reemplazo de Colapinto en Alpine y ahora se confirmó su destino fuera de la F1: “Nuevos horizontes”

Con la confirmación de Franco Colapinto como piloto oficial de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1, apenas restan tres plazas por confirmar sus dueños en la parrilla. Y todas corresponden a Red Bull y Racing Bulls, que tiene ya cuatro pilotos para dirimir entre esos tres lugares. Es decir, nadie fuera de la F1 actual podrá hacerse con uno.

Ante esta realidad, Mick Schumacher ha decidido emprender un nuevo desafío en su carrera y disputará su primera temporada en Indycar. Y es que el piloto alemán, hijo de Michael y con pasado en la F1 con Haas, firmó para la temporada 2026 con el Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL).

Mick Schumacher correrá en Indycar en 2026.

La escudería informó la llegada de Schumacher para acompañar al legendario Graham Rahal y al Rookie of the Year del 2025, Louis Foster, como la alineación oficial de pilotos y confirmó que Mick portará el número 47, el mismo que utilizaba en F1 y que es una conjunción de sus dos dorsales favoritos, el 4 y el 7.

A sus 26 años, Mick pasó todo el 2025 con la esperanza de encontrar un lugar de regreso a la Fórmula 1, en la cual no corre desde el Gran Premio de Abu Dhabi 2022, última carrera de dicha temporada. Y destacó este paso como una “expansión de horizontes” y el “inicio de un nuevo viaje“.

Las declaraciones de Mick Schumacher

Estoy encantado de confirmar que estaré compitiendo en la Indycar Series el próximo año con el Rahal Letterman Lanigan Racing, por toda la temporada. Con historia en la F1 y el Endurace y habiendo competido en diferentes estilos de carreras en estos años, tengo el conocimiento y los detalles que seguramente puedan contribuir para una gran relación con el equipo.

Publicidad

Publicidad

RLL ya me preparó extremadamente bien durante los tests y estoy seguro que podremos construir algo juntos. También me emocionó la posibilidad de correr en Norteamérica y conocer las costumbres del deporte motor aquí, donde es más puro y directo. Por supuesto, me gustan las nuevas experiencias y esto es una expansión de horizontes y el comienzo de un nuevo viaje para mí.

Mick Schumacher lleva tres temporadas sin correr en F1 y en 2026 tampoco lo hará. (Getty)

En total, Mick Schumacher compitió en 43 Grandes Premios, finalizó 35 de ellos y sumó 12 puntos (todos en 2022) durante su paso por la F1, en el cual también fue piloto reserva de Alfa Tauri y Mercedes.

Publicidad

Publicidad

En resumen