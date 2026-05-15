Lo que fue reportado en las últimas horas, finalmente terminó por confirmarse: Jason Somerville se convirtió en nuevo hombre de Alpine. Quien hasta hace poco ejerció como director de aerodinámica de la FIA se sumará a Alpine como subdirector técnico para trabajar en el desarrollo del auto actual, pero principalmente en el de la próxima temporada.

La Fórmula 1 está en Disney+

Con Franco Colapinto y Pierre Gasly como dupla, en este 2026, Alpine registró su mejor sumatoria de puntos tras cuatro Grandes Premios desde que la escudería está en al Fórmula 1, y sigue sumando mentes brillantes que, juntas, podrían propulsar al equipo a meterse en ese top que desde hace tiempo ocupan Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull. Ese es el objetivo.

“Estoy realmente emocionado de volver a Enstone y trabajar junto a Flavio [Briatore], Steve [Nielsen] y David [Sanchez] en este nuevo rol”, le confesó Somerville a la prensa oficial de Alpine. “He estado apartado del lado competitivo del deporte por unos cuantos años y me encanta tener esta oportunidad de volver. Cazar por milisegundos, pelear con rivales por puntos y, ojalá, por trofeos”, continuó.

Jason Somerville, oficialmente hombre de Alpine.

“Tengo ganas de comenzar y unirme a un superlativo equipo de ingenieros, diseñadores y expertos en aerodinámica en la fábrica y poder contribuir para el éxito del equipo en un futuro no muy distante”, completó Somerville, que claramente está en línea con el objetivo que tiene Briatore para la escudería: llevarlo lo más alto posible, y pelear pronto por cosas importantes.

Cómo afecta la llegada de Somerville a Gasly y Colapinto

En el corto plazo, en nada. David Sánchez seguirá siendo la cabeza del equipo de diseño y la llegada de Somerville está enfocada en mejorar el auto para la segunda mitad de la temporada, y en el desarrollo del auto para la Fórmula 1 2027.

Publicidad

Gasly y Colapinto se aprovecharán de Somerville más adelante, no en el futuro inmediato.

Somerville tiene un profundo conocimiento sobre las reglas aerodinámicas actuales, pues él mismo se encargó de diseñar el reglamento. Y aunque interpretarlo es otra cosa, tener ese conocimiento sobre dónde están los límites es una ventaja notable para Alpine, por sobre todos los demás equipos.

“La experiencia de Jason en aerodinámica nos ayudará a fortalecer aún más los esfuerzos de desarrollo del equipo, tanto para el auto actual como para conceptos futuros”, reconoció la propia escudería.

Publicidad

Síntesis