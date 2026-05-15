Franco Colapinto y Pierre Gasly superan a cuatro duplas de la Fórmula 1 en el campeonato 2026

A la espera del GP de Canadá, la dupla de Alpine está firmando el mejor inicio de temporada de la escudería desde que mutó de Renault.

Luego de impasse de cinco semanas sin competencia, la Fórmula 1 se reanudó con la mejor performance de Franco Colapinto en toda su carrera. El GP de Miami dejó un séptimo lugar para el argentino que ya quedó en la historia del automovimilismo nacional.

Y si bien Pierre Gasly no tuvo la misma suerte, ya que tuvo que abandonar por un brutal accidente causado por Liam Lawson, el francés logró sumar puntos en la Sprint y marcha bien ubicado en la tabla de pilotos por lo conseguido en las carreras de Australia, China y Japón.

Así las cosas, los dos corredores de Alpine le están dando a la escudería su mejor arranque en una temporada de la Fórmula 1 desde que dejaron atrás el nombre Renault en 2021.

De hecho, el tándem Gasly – Colapinto hoy se encuentran en el quinto puesto en el campeonato de constructores, solo detrás de los cuatro gigantes: Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. En lo que respecta a pilotos, el 9° lugar de Pierre y el 11° de Franco los coloca por encima de cuatro duplas completas de la F1 actual.

En el fondo de la tabla, en conjunto, aparecen Checo Pérez y Valtteri Bottas de Cadillac, en las mismas condiciones que Lance Stroll y Fernando Alonso en Aston Martin. Audi, como escudería, tiene dos puntos por los obtenidos por Gabriel Bortoleto, mientras que Nico Hulkenberg no ha podido sumar.

Pierre Gasly y FRanco Colapinto, la dupla de pilotos de Alpine.

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Por último, los dos Williams se encuentran por debajo de Alpine, ya que Carlos Sainz sumó 4 unidades y Alex Albon uno. Estas son las cuatro duplas que están íntegramente por debajo de Colapinto y Gasly. En la tabla de pilotos, Esteban Ocon (Haas), Isack Hadjar (Red Bull) y Arvid Lindblad (RB) se encuentran detrás de los dos Alpine, pero Ollie Bearman (Haas) y Max Verstappen (Red Bull) superan a ambos. Liam Lawson (RB) se encuentra 10°, ubicado en medio de Pierre y Franco.

En el GP de Canadá, que se correrá el próximo fin de semana (del 22 al 24 de mayo), será una gran oportunidad para Alpine para seguir por la senda del top 10, para volver a sumar puntos con ambos monoplazas.

La Fórmula 1 y toda su temporada 2026 está en Disney+

Campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 100 puntos George Russell (Mercedes) – 80 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 59 puntos Lando Norris (McLaren) – 51 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 51 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 43 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 26 puntos (+2) Ollie Bearman (Haas) – 17 puntos (-1) Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos (-1) Liam Lawson (RB) – 10 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 7 puntos (+5) Arvid Lindblad (RB) – 4 puntos (-1) Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos (-1) Carlos Sainz (Williams) – 4 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos (-2) Esteban Ocon (Haas) – 1 punto (-1) Alex Albon (Williams) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

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Los horarios del GP de Canadá 2026

Viernes 22 de mayo:

13:30: Prácticas Libres 1

17:30: Clasificación Sprint

Sábado 23 de mayo:

13:00: Carrera Sprint

17:00: Clasificación

Domingo 24 de mayo:

17:00: Carrera principal

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Campeonato de constructores