A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de los Países Bajos de la Fórmula 1

El domingo pasado, en el marco del Gran Premio de Hungría, Lando Norris se quedó con una ajustada victoria ante Oscar Piastri, su compañero de equipo en McLaren. Paralelamente, George Russell, a bordo de Mercedes, le arrebató el último escalón del podio a Charles Leclerc, de Ferrari.
Por su parte, Franco Colapinto volvió a padecer el flojo desempeño de su Alpine y culminó en la decimoctava ubicación, justo por delante de Pierre Gasly, su compañero en la escudería francesa. Una nueva demostración de que hay mucho para mejorar puertas adentro.
En medio de ese panorama, el foco comenzó a ponerse en el Gran Premio de los Países Bajos, donde será anfitrión Max Verstappen, el ganador de las últimas cuatro temporadas de la Fórmula 1. Sin embargo, habrá que esperar para presenciar dicha acción.
Franco Colapinto, piloto de Alpine.
A qué hora se corre el GP de los Países Bajos
Hay que destacar que, para disfrutar del Gran Premio de los Países Bajos de la actual temporada de la categoría más importante del automovilismo mundial, habrá que aguardar hasta fin de mes. Sí, este fin de semana no habrá ningún tipo de acción.
Todo se iniciará recién el viernes 29 de agosto con las primeras pruebas, mientras que el sábado 30 de este mismo mes se llevará a cabo la clasificación. Por último, el domingo 31 de agosto, desde las 10 horas de la República Argentina, se correrá el GP de los Países Bajos.
Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1
- Gran Premio de Australia – Melbourne – 16 de marzo -disputado-
- Gran Premio de China – Shanghái – 23 de marzo -disputado-
- Gran Premio de Japón – Suzuka – 6 de abril -disputado-
- Gran Premio de Baréin – Sakhir – 13 de abril -disputado-
- Gran Premio de Arabia Saudita – Yeda – 20 de abril -disputado-
- Gran Premio de Miami – Miami – 4 de mayo -disputado-
- Gran Premio de Emilia-Romaña – Imola – 18 de mayo -disputado-
- Gran Premio de Mónaco – Montecarlo – 25 de mayo -disputado-
- Gran Premio de España – Barcelona – 1 de junio -disputado-
- Gran Premio de Canadá – Montreal – 15 de junio -disputado-
- Gran Premio de Austria – Spielberg – 29 de junio -disputado-
- Gran Premio de Gran Bretaña – Silverstone – 6 de julio -disputado-
- Gran Premio de Bélgica – Spa-Francorchamps -disputado-
- Gran Premio de Hungría – Budapest -disputado-
- Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto
- Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre
- Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
- Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
- Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
- Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
ver también
Revelado: Alpine tomó una decisión con el futuro inmediato de Franco Colapinto en la Fórmula 1
ver también
Fue subcampeón de Fórmula 1, ganó 13 Grandes Premios e impactó son su revelación sobre la bulimia: “Era necesario para competir”