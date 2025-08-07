Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de los Países Bajos de la Fórmula 1

Todos los detalles relacionados con el desarrollo de la próxima carrera de la categoría más importante del automovilismo mundial.

Por Gabriel Casazza

Franco Colapinto en acción.
© GettyFranco Colapinto en acción.

El domingo pasado, en el marco del Gran Premio de Hungría, Lando Norris se quedó con una ajustada victoria ante Oscar Piastri, su compañero de equipo en McLaren. Paralelamente, George Russell, a bordo de Mercedes, le arrebató el último escalón del podio a Charles Leclerc, de Ferrari.

Por su parte, Franco Colapinto volvió a padecer el flojo desempeño de su Alpine y culminó en la decimoctava ubicación, justo por delante de Pierre Gasly, su compañero en la escudería francesa. Una nueva demostración de que hay mucho para mejorar puertas adentro.

En medio de ese panorama, el foco comenzó a ponerse en el Gran Premio de los Países Bajos, donde será anfitrión Max Verstappen, el ganador de las últimas cuatro temporadas de la Fórmula 1. Sin embargo, habrá que esperar para presenciar dicha acción.

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

A qué hora se corre el GP de los Países Bajos

Hay que destacar que, para disfrutar del Gran Premio de los Países Bajos de la actual temporada de la categoría más importante del automovilismo mundial, habrá que aguardar hasta fin de mes. Sí, este fin de semana no habrá ningún tipo de acción.

Todo se iniciará recién el viernes 29 de agosto con las primeras pruebas, mientras que el sábado 30 de este mismo mes se llevará a cabo la clasificación. Por último, el domingo 31 de agosto, desde las 10 horas de la República Argentina, se correrá el GP de los Países Bajos.

Publicidad

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

  • Gran Premio de Australia – Melbourne – 16 de marzo -disputado-
  • Gran Premio de China – Shanghái – 23 de marzo -disputado-
  • Gran Premio de Japón – Suzuka – 6 de abril -disputado-
  • Gran Premio de Baréin – Sakhir – 13 de abril -disputado-
  • Gran Premio de Arabia Saudita – Yeda – 20 de abril -disputado-
  • Gran Premio de Miami – Miami – 4 de mayo -disputado-
  • Gran Premio de Emilia-Romaña – Imola – 18 de mayo -disputado-
  • Gran Premio de Mónaco – Montecarlo – 25 de mayo -disputado-
  • Gran Premio de España – Barcelona – 1 de junio -disputado-
  • Gran Premio de Canadá – Montreal – 15 de junio -disputado-
  • Gran Premio de Austria – Spielberg – 29 de junio -disputado-
  • Gran Premio de Gran Bretaña – Silverstone – 6 de julio -disputado-
  • Gran Premio de Bélgica – Spa-Francorchamps -disputado-
  • Gran Premio de Hungría – Budapest -disputado-
  • Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto
  • Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre
  • Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre
  • Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre
  • Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
  • Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
  • Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
Revelado: Alpine tomó una decisión con el futuro inmediato de Franco Colapinto en la Fórmula 1

ver también

Revelado: Alpine tomó una decisión con el futuro inmediato de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Fue subcampeón de Fórmula 1, ganó 13 Grandes Premios e impactó son su revelación sobre la bulimia: “Era necesario para competir”

ver también

Fue subcampeón de Fórmula 1, ganó 13 Grandes Premios e impactó son su revelación sobre la bulimia: “Era necesario para competir”

gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

mgrosman
chicho grosman

Pase lo que pase contra Racing, Miguel Ángel Russo dejaría de ser el técnico de Boca

jpasman
toti pasman

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

Lee también
El dorsal que tendrá Franco Mastantuono en Real Madrid
Fútbol europeo

El dorsal que tendrá Franco Mastantuono en Real Madrid

Dolor en el deporte por la muerte de Matilde Itzcovich, promesa del automovilismo
Polideportivo

Dolor en el deporte por la muerte de Matilde Itzcovich, promesa del automovilismo

Belmonte, el nuevo lesionado de Boca en la previa del clásico ante Racing
Boca Juniors

Belmonte, el nuevo lesionado de Boca en la previa del clásico ante Racing

Íñigo Martínez quedó libre en Barcelona y ahora jugará con Cristiano Ronaldo en Al Nassr
Fútbol europeo

Íñigo Martínez quedó libre en Barcelona y ahora jugará con Cristiano Ronaldo en Al Nassr

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo